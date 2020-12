Yoga en la playa de Rada Tilly

El Municipio de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, inicia el Programa de Yoga al Aire Libre, una propuesta de verano que se convierte en un clásico y suma nuevos y más participantes cada temporada.

Este sábado 19 de diciembre el punto de encuentro será la bajada 12 de la playa de Rada Tilly, y la clase inicia a las 9:00 hs.

El Programa de Yoga al Aire Libre comprende una clase de yoga terapéutico y relajación para toda la familia a cargo del profesor Carlos Ojeda.

Las clases abiertas de yoga son todos los sábados, con inicio a las 9:00 hs, y tienen una hora de duración.

INSCRIPCIONES

Para participar, no se requiere inscripción previa y no es necesario tener experiencia. Se recuerda respetar todas las medidas de prevención de COVID y se recomienda asistir con ropa cómoda y se pide a quienes asistan no olvidar de llevar protector solar, hidratación y un “mat” o una manta para la práctica. Por consultas adicionales, los interesados pueden llamar al: 445-1207.