Yoga al aire libre en Rada Tilly

Continúa el Programa de Clases de Yoga gratuitas de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rada Tilly. Este sábado, la actividad será en el Mirador “El Arboledo”.

Los encuentros son todos los sábados en distintos sectores de la ciudad, con concentración a las 9:45 hs. e inicio previsto a las 10:00 hs. Este sábado la clase será en el Mirador “El Arboledo”, de Punta Marqués, con una vista panorámica privilegiada de la ciudad y la costa.

La iniciativa es promovida por la Secretaría de Deporte y Turismo Municipal y se encuentra a cargo del Profesor de Yoga, Carlos Ojeda, quien anticipó que “la idea es todos los sábados participen distintos profesores para que muestren una rama del yoga diferente abierta para todo el público”.

El Programa de Clases gratuitas de Yoga inició con gran convocatoria en 2016 y cuenta además con el acompañamiento de distintos Profesores invitados. En esta oportunidad, el encuentro contará con la presencia especial de la Profesora Natalia Faas.

¿QUÉ LLEVAR?

Para participar, no se requiere inscripción previa y no es necesario tener experiencia. Se recomienda ir con ropa cómoda y se pide a quienes asistan llevar protector solar, hidratación y un “mat” o una manta para la práctica.

En caso de mal clima, la actividad no se suspende y todas las clases se trasladan siempre al Gimnasio Municipal “Manuel Belgrano”, ubicado en calle Antártida Argentina Nº 351.