“Yo no estaba ahí”: uno de los acusados rompió el pacto de silencio

Uno de los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa declaró tras ser apuntado por los forenses en la novena audiencia del proceso.

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa tuvo este jueves un pedido de declaración que modificó el escenario del proceso: Luciano Pertossi rompió el pacto de silencio entre los acusados y dijo que “yo no estaba ahí”, en referencia al momento de la golpiza frente a Le Brique, en Villa Gesell.

Pocos minutos después del mediodía de este jueves, Pertossi, uno de los ocho rugbiers que permanece en el banquillo de los acusados, habló ante el Tribunal Oral N°1. Fue una sorpresa tras nueve jornadas de juicio en la que el grupo permaneció primero con tapabocas y después con la cara descubierta, pero siempre en silencio.

Fue pocos minutos después de este mediodía. Peritos de la Policía Federal Argentina exponían una serie de videos a partir de los cuales lograron ubicar a los ocho acusados en la escena del crimen, entre ellos a Luciano Pertossi. Pero unos minutos más tarde decidió hablar y negarlo.

“Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”, lanzó el joven acusado. Los fiscales le preguntaron en dónde estaba, pero se negó. “No voy a responder”, dijo según Infobae.

Los ocho acusados del juicio.

Los representantes del Ministerio Público insistieron, pero sin respuesta. “No te voy a responder. No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy a responder más nada”, sostuvo Pertossi ante la atención de prácticamente toda la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Dolores.

Novena jornada: qué hicieron los rugbiers el día de la golpiza

“La declaración de hoy va a ser realmente interesante porque vamos a poder profundizar en la actividad de los acusados el día de la golpiza a Fernando. Vamos a poder preguntarles (a los testigos) cuál fue la actividad de cada uno y dónde estuvo”, dijo más temprano el abogado Fernando Burlando en una entrevista en La Red.

Antes de ingresar a la sala de audiencias, el letrado representante de la familia Báez Sosa valoró el trabajo realizado por los especialistas de la fuerza mencionada para lograr la identificación del grupo de rugbiers. “Nos muestra al protagonista y determina muchísimo cuál fue el maniobrar de la persona“, manifestó. Y estimó: “Creo que hoy cerramos directamente el círculo”.

El material que analizarán los expertos en esta cuarta jornada de la segunda semana del juicio son una serie de videos que cubren todo el panorama temporal. Hay secuencias capturadas antes del crimen, durante la golpiza en la vereda en frente de Le Brique y en los momentos posteriores.

Tras la declaración de Pertossi se abrió un cuarto intermedio en la audiencia. Resta esperar cómo concluya la audiencia de hoy pero el escenario puede modificarse ante el cuestionamiento a los peritos. La duda gira ahora en torno a determinar fehacientemente dónde estaba Pertossi y si realmente participó o no de la golpiza.