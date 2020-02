Williams: “No por ser oficialistas seremos levantamanos automáticos”

La diputada del bloque oficialista resumió que “fue una reunión necesaria y me fui con un dejo de tristeza la ver que no estuvo invitado el vice gobernador, cuando se trató de un encuentro de equipo de trabajo donde estábamos todos los ministros y los diputados oficialistas”.

En un claro mensaje de que no todo esta bien en las huestes del oficialismo, agregó que “lo que se debe entender es que por ser oficialistas, por lo menos en nuestro caso y porque no estamos acostumbrados a trabajar así, vamos a votar todo a libro cerrado sino que debemos poder plantear las cosas que consideramos que no le sirven al Estado provincial y tampoco a la gente”.

Tras poner de relevancia los cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo sobre la creación de una empresas de pesca mixta con el capital privado, Williams indicó que “no se produjo una disculpa pública por los dichos del gobernador y él manifestó que sus expresiones no habían estado dirigidas a nuestro sector. Textualmente expresó que al que le quepa el sallo que se lo ponga, lo repitió varias veces y no hubo ningún tipo de disculpas”.

Respecto de la no invitación a Sastre y la continuidad de las relaciones políticas al interior del mismo espacio político, la legisladora confirmó que “seguimos adentro del bloque pero tenemos en claro que Ricardo Sastre es nuestro único referente político y vamos a seguir trabajando como él siempre nos pide que es pensando en la gente”.

La legisladora explicó que la sesión donde iba a tratarse el ajuste no se concretó por las medidas de fuerza de los empleados de la Legislatura y no porque haya habido diputados que se pasaran al lado de la oposición. “Estas acusaciones de que nosotros estamos fomentando una interna son poco serias y menos aún de que queremos que el gobernador se vaya del cargo como se anda diciendo por ahí. No es lo que pretendemos y queremos poder expresar las cosas que no nos parecen que están bien”, manifestó.

Finalmente expresó que el ministro de Economía Oscar Antonena tampoco manifestó sus disculpas por decir que los diputados cobran 300 mil pesos y no quieren sesionar y en cuanto al tema de la renegociación de la deuda indicó que “no recibimos ninguna información”.