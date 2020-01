Williams lamentó la falta de diálogo del Ejecutivo

La diputada provincial Mariela Williams, de la bancada oficialista de Chubut al Frente, cuestionó proyectos del Ejecutivo vinculados a la pesca y afirmó que “Lo que estamos planteando es que Madryn no sea una vez más dejada de lado y ninguneada”. También reclamó diálogo y consenso por parte del gobierno, afirmando que esto no sucede “ni siquiera en el oficialismo”.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Williams afirmó que “Más allá de que algunos de los proyectos vinculados a la pesca fueron retirados, estamos viendo que hay dos que mantienen cambios en la cuestión pesquera. Por un lado el que distribuye el 30% para Rawson por las capturas de langostinos y para el puerto de Madryn queda vigente el Fondo Ambiental Provincial (FAP) que hasta este momento nunca había sido cobrado. Frente a estos cambios nos preguntamos qué recibe Madryn haciendo un aporte tan importante a través del FAP”.

En ese sentido, sostuvo que “Llama la atención que el Ejecutivo no haya consensuado con los legisladores del propio bloque este tipo de proyectos, porque lo fundamental es buscar los consensos y no estaríamos avanzando en esta dirección para llegar a este tipo de situaciones”.

Sobre el tema de las jubilaciones forzadas, Williams señaló que “me parece que tendremos división de criterios en el bloque en cuento a ese tema. En lo personal me parece que no esta mal darle la oportunidad a los retiros y débito laboral, pero entiendo que no se han planteado propuestas que los hagan atractivo para la gente; me parece que no va a tener el impacto que el gobierno busca”.

Para la diputada de Chubut al Frente, “Todo lo que tiene que ver con el tema congelamiento salarial había que buscar un gran conceso, sentarse con los sindicatos y explicar la situación para así encontrar una salida; pero cuando el tema viene por la vía de la imposición las cosas se traban”.

Williams fue categórica al sostener que “Lo que hace falta es diálogo y un gran consenso que ni siquiera se esta dando puertas adentro del oficialismo”.