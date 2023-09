Walter Cortés: «Nosotros vivimos del turismo no de los camiones chilenos»

El intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, volvió a referirse a su propuesta respecto a no dejar transitar a los camiones chilenos por la ruta 40 y a través del paso Cardenal Samoré. A través de un canal nacional, el político ratificó que va avanzar con la medida.

“Ahora la ruta 41 que conecta con la comarca, esta desastrosa, la gente rompe los autos y no se puede transitar, se generan pozos de 50 cm de profundidad, Ahora estoy en El Bolsón y vi 3 turistas brasileños tirados con las cubiertas rotas, pidiendo auxilio con frío es un desastre” remarcó.

“Nosotros vivimos del turismo no del camión chileno, pasan por acá y no se fijan el peso que tienen que trasladar, no se hacen controles si traen alguna plaga y el camino lo han roto de una forma desastrosa” precisó.

“Nadie hace nada por más notas que mandas a vialidad no se hace nada y no toma cartas en el asunto, los

camiones vienen con sobrepeso rompen las rutas y pagamos las consecuencias nosotros” agregó.

“Con lo que cuestan los repuestos la gente está de acuerdo y los intendentes de la comarca me apoyan en esta situación la falta de inercia del gobierno nacional y vialidad, no hacen nada solo baches. Es una situación que no soportamos más”.

“Nosotros no le rompemos nada a Chile a nosotros nos cobran peaje fumigan nuestros vehículos son restrictivos los pasivos somos nosotros” concluyó.