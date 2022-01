Volvió la estafa a través de celular

Una nueva modalidad de estafa virtual comenzó a circular en los últimos días en Puerto Madryn. Delincuentes “clonan” la cuenta de Whatsapp y a los contactos les ofrecen vender dólares. El viernes hubo tres denuncias y una persona fue estafada en 200 mil pesos. Las claves para no ser víctimas.

«Desde hace un tiempo, algunas personas están recibiendo mensajes por WhatsApp de conocidos en los que les piden plata prestada por algún problema puntual o les ofrecen venderle dólares», alertaron desde la Fiscalía de Puerto Madryn sobre la modalidad de estafa. En los últimos días hubo tres denuncias. Dos fueron por intentos de estafas, pero una persona fue damnificada en 200 mil pesos.

“Primero los delincuentes roban la identidad de algún usuario de Whatsapp. Luego acceden a los contactos y envían mensajes argumentando que cambiaron el número y, cuando la charla avanza, le ofrecen cambiar dólares a un precio menor del mercado “blue”. Pero se trata de una estafa”, alertaron desde el Ministerio Público Fiscal.

“En uno de los casos denunciados la persona se dio cuenta que era una estafa cuando “su amigo” le mandó un audio y no le reconoció la voz. Y cuando le pidió que le mande una foto tipo “selfie”, fue bloqueado”, indicaron desde la fiscalía. Pero una persona fue damnificada en 200 mil pesos. “Los estafadores se comunicaron por Whatsapp bajo el contacto de una allegada y le solicitaron una transferencia, que la víctima realizó, pensando que era su amiga, pero se trataba de una estafa”.

Desde el Ministerio Público alertaron sobre esta nueva modalidad. «Desde el jueves pasada detectamos otra ola de estafas que tienen en el formato de “phishing” como delito original, que es el robo de identidad, que luego deriva en un engaño con el mismo mensaje: ofrecen comprar dólares. La víctima deposita los pesos en una cuenta pero se trata de una estafa», resumieron desde la Fiscalía.

“Hay que prevenir y estar atentos. Hay consejos para no caer en el phishing, que es el robo de identidad. Pero también estar alertas al mensaje de un amiga o amigo que te dice que cambió de teléfono, sobre todo cuando pide transferencias de dinero u ofrece comprar o vender dólares”, indicaron.

NO ENVIAR CLAVES

El phishing comienza con el robo de una cuenta de Whatsapp. “A fin de proteger tu cuenta, WhatsApp te envía una notificación cuando alguien intenta registrar una cuenta de WhatsApp con tu número de teléfono. Por eso, como medida inicial para mantener la cuenta a salvo, no se debe compartir el código de verificación con nadie. Si recibís esta notificación, significa que alguien ingresó tu número de teléfono y solicitó el código de registro” explicaron desde la Fiscalía como una de las medidas para evitar el “clonado” de cuenta.

“Nunca compartas tu código de verificación de WhatsApp con otras personas. Si alguien está intentando apoderarse de tu cuenta, para lograrlo, necesita el código de verificación que se envió por mensaje SMS a tu teléfono. Sin ese código, ningún usuario que intente verificar tu número podrá completar el proceso de verificación y usar el número en WhatsApp”, explicaron.

También indicaron que la compra – venta de dólares “blue” configura un delito. “La compra y venta de moneda extranjera solo se puede realizar en instituciones autorizadas por las Leyes 18.924 y 21.526 (casas de cambio, agencias y oficinas de cambio y/o entidades financieras), todo ello dentro de los límites que se establezca por parte de la Autoridad de Aplicación, que es el Banco Central de la República Argentina”, indicaron desde el Ministerio Público.

“El incumplimiento de dichas normas trae aparejado la violación de la Ley 19.359 y del Decreto 480/1995 «Régimen Penal Cambiario» que estableció que «ninguna persona podrá dedicarse al comercio de compra y venta de monedas y billetes extranjeros, sin la previa autorización del Banco Central de la República Argentina para actuar como casa de cambio, agencias de cambio u oficina de cambio».