Vóley: comenzó el Argentino Sub-18 en Comodoro

El certamen cuenta con la organización de Fe.Chu.Vol., fiscalización de Fe.V.A. y el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y una fase de grupos que hasta el viernes se distribuye con cotejos en Club Huergo, Municipal Nº1 y Municipal Nº4, mientras que el fin de semana serán las instancias finales.

En ambas ramas se dividen los equipos en tres zonas: en el caso del masculino se registran cinco zonas de cinco equipos, y Chubut ocupa la Zona A junto a La Rioja, San Juan, Corrientes y Santa Cruz, mientras que en la Zona B están Metropolitana, Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Neuquén, en tanto que en la Zona C se ubican Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos Santiago del Estero y Río Negro.

En rama femenina, hay una zona de cinco equipos y dos de cuatro. La Zona A de cinco elencos está compuesta por Chubut, Metropolitana, San Juan, Río Negro y Santa Cruz.

La Zona B está integrada por Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Tierra del Fuego, mientras que en la Zona C compiten Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes.

En ambas ramas se jugará fase clasificatoria hasta el viernes, conformándose un ranking de fase regular, logrando el pase a Zona Campenato los dos primeros de cada zona, más los dos mejores terceros, posicionándose del 1º al 8º y jugando sistema playoffs de cuartos de final, semifinales y finales.

El acto inaugural será este jueves 18 de mayo en el Club Ingeniero Luis Huergo a las 19:30.

Campeonato Argentino Sub 18 Comodoro Rivadavia 2023

Zonas Rama Masculina 15 equipos

Zona A: Chubut, La Rioja, San Juan, Corrientes, Santa Cruz.

Zona B: Metropolitana, Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, Neuquén.

Zona C: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro

CAMPEONATO NACIONAL SUB 18 – FIXTURE RAMA MASCULINA

Nº Fase Día Hora Cancha Zona Equipo Equipo

1 Mierc 17 Mayo 16.30 Huergo Cancha (1) A Chubut San Juan

2 Mierc 17 Mayo 16.30 Gsio Munic. 1 (2) B Buenos Aires Neuquén

3 Mierc 17 Mayo 16.30 Gsio Munic. 4 (5) B La Pampa Tierra del Fuego

4 Mierc 17 Mayo 18.00 Huergo Cancha (1) A Corrientes Santa Cruz

5 Mierc 17 Mayo 18.00 Gsio Munic. 1 (2) C Santa Fe Río Negro

6 Mierc 17 Mayo 18.00 Gsio Munic. 4 (5) C Córdoba Sgo del Estero

7 Juev 18 Mayo 9.00 Gsio Munic. 1 (2) B Metro Neuquén

8 Juev 18 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (5) B Buenos Aires Tierra del Fuego

9 Juev 18 Mayo 9.00 Huergo Cancha (1) A La Rioja San Juan

10 Juev 18 Mayo 10.30 Gsio Munic. 1 (2) C Córdoba Río Negro

11 Juev 18 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (5) C Entre Ríos Sgo del Estero

12 Juev 18 Mayo 10.30 Huergo Cancha (1) A Chubut Corrientes

13 Juev 18 Mayo 16.00 Gsio Munic. 1 (2) B Metro La Pampa

14 Juev 18 Mayo 16.00 Gsio Munic. 4 (5) B Tierra del Fuego Neuquén

15 Juev 18 Mayo 16.00 Huergo Cancha (1) A Corrientes La Rioja

16 Juev 18 Mayo 17.30 Gsio Munic. 1 (2) C Santa Fe Entre Ríos

17 Juev 18 Mayo 17.30 Gsio Munic. 4 (5) C Sgo del Estero Río Negro

18 Juev 18 Mayo 17.30 Huergo Cancha (1) A Chubut Santa Cruz

ACTO INAUGURAL – Jueves 18 de Mayo -19.30 HS – CLUB HUERGO

19 Vier 19 Mayo 9.00 Gsio Munic. 1 (2) B Metro Tierra del Fuego

20 Vier 19 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (5) B Buenos Aires La Pampa

21 Vier 19 Mayo 9.00 Huergo Cancha (1) A San Juan Corrientes

22 Vier 19 Mayo 10.30 Gsio Munic. 1 (2) C Santa Fe Sgo del Estero

23 Vier 19 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (5) C Córdoba Entre Ríos

24 Vier 19 Mayo 10.30 Huergo Cancha (1) A La Rioja Santa Cruz

25 Vier 19 Mayo 16.30 Gsio Munic. 1 (2) B Metro Buenos Aires

26 Vier 19 Mayo 16.30 Gsio Munic. 4 (5) B La Pampa Neuquén

27 Vier 19 Mayo 16.30 Huergo Cancha (1) A Santa Cruz San Juan

28 Vier 19 Mayo 18.00 Gsio Munic. 1 (2) C Santa Fe Córdoba

29 Vier 19 Mayo 18.00 Gsio Munic. 4 (5) C Entre Ríos Río Negro

30 Vier 19 Mayo 18.00 Huergo Cancha (1) A Chubut La Rioja

Zonas Rama Femenina 13 equipos

Zona 1: Chubut, Metropolitana, San Juan, Río Negro, Santa Cruz.

Zona 2: Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Tierra del Fuego.

Zona 3: Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes.

CAMPEONATO NACIONAL SUB 18 – FIXTURE RAMA FEMENINA

Nº Fase Día Hora Cancha Zona Equipo Equipo

1 Mierc 17 Mayo 16.30 Gsio Munic. 4 (3) 1 Chubut San Juan

2 Mierc 17 Mayo 18.00 Gsio Munic. 4 (3) 1 Santa Cruz Río Negro

3 Juev 18 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (3) 2 Entre Ríos La Pampa

4 Juev 18 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (4) 2 Santa Fe Tierra del fuego

5 Juev 18 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (3) 3 Córdoba Sgo del Estero

6 Juev 18 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (4) 3 Buenos Aires Corrientes

7 Juev 18 Mayo 12.00 Gsio Munic. 4 (3) 1 Chubut Río Negro

8 Juev 18 Mayo 12.00 Gsio Munic. 4 (4) 1 Metro San Juan

9 Juev 18 Mayo 16.00 Gsio Munic. 4 (4) 2 Santa Fe La Pampa

10 Juev 18 May 16.00 Gsio Munic. 4 (3) 2 Entre Ríos Tierra del Fuego

11 Juev 18 Mayo 17.30 Gsio Munic. 4 (4) 1 Metro Santa Cruz

12 Juev 18 Mayo 17.30 Gsio Munic. 4 (3) 1 San Juan Río Negro

ACTO INAUGURAL – Jueves 18 de Mayo -19.30 HS – CLUB HUERGO

13 Vier 19 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (3) 3 Buenos Aires Sgo del Estero

14 Vier 19 Mayo 9.00 Gsio Munic. 4 (4) 3 Córdoba Corrientes

15 Vier 19 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (3) 1 Chubut Metro

16 Vier 19 Mayo 10.30 Gsio Munic. 4 (4) 1 San Juan Santa Cruz

17 Vier 19 Mayo 12.00 Gsio Munic. 4 (3) 2 Santa Fe Entre Ríos

18 Vier 19 Mayo 12.00 Gsio Munic. 4 (4) 2 La Pampa Tierra del Fuego

19 Vier 19 Mayo 16.30 Gsio Munic. 4 (3) 3 Buenos Aires Córdoba

20 Vier 19 Mayo 16.30 Gsio Munic. 4 (4) 3 Sgo del Estero Corrientes

21 Vier 19 Mayo 18.00 Gsio Munic. 4 (4) 1 Chubut Santa Cruz

22 Vier 19 Mayo 18.00 Gsio Munic. 4 (3) 1 Metro Río Negro