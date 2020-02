Viviana y Federico se casaron en el Socios Fundadores

Viviana Escalante y Federico Pinto se casaron hace instantes en el Socio Fundadadores. La emoción de la pareja, fue acompañada por familiares, amigos e hinchas de Gimnasia y Esgrima que se participaron de este evento sin precedentes.

La historia de Viviana y Federico fue dada a conocer el viernes por La Posta Comodorense Radio, que habló con la novia, ahora esposa, y contó el fanatismo de su pareja por Gimnasia y Esgrima, a quien empezó a amar cuando hace 10 años llegaron de La Pampa a Comodoro Rivadavia.

“Fue una decisión de mi esposo, él me lo propuso. A mí me gusta el básquet, pero no soy fanática. Nosotros somos de Trenel, La Pampa, pero hace 10 años vivimos en Comodoro. Él es el fanático, tiene tatuado el escudo de Gimnasia en el gemelo”, comentó Viviana.

“La condición del casamiento era que sea en el Socios Fundadores. Obviamente le dije que sí. La idea principal era hacer la fiesta, pero no se puede porque es mucho lío. A él le gusta el básquet desde chico. Lo primero que hizo cuando llegó a Comodoro fue ir a la cancha y, desde entonces, no dejó de ir nunca más, va a todos los partidos de local, hasta tenemos abono”, adelantó el viernes a LPR, la ahora emocionada mujer y protagonista de un hecho tan emotivo como pasional.

La idea de Facundo, aceptada por Viviana, fue rapidamente aceptada por Gimnasia, que entendió y valoró el fanatismo de su hincha, a quiens hoy algunos directivos acompañaron a dar el si, en el Socios, con la bandera verde y una pelota de basket en el escritorio que, en el centro del Socios, se montó para que la juez tomé el juramento a los novios y ahora flamantes esposos.