«Violencia es mentir»

Gastón Ergas desmintió por escrito haber agredido a la concejal Ana Clara Romero de Juntos por el Cambio y, con este escrito, se defendió de la denuncia pública y judicial que la edil presentó en su contra.

«En contestación a las miserias políticas emitidas por los firmantes, y ante la actitud de víctima de Ana Clara Romero, líder del Pro puro en Comodoro como se define, amparándose en la violencia de género, como mecanismo de uso y apropiación política del movimiento por los derechos de las mujeres y la diversidad de género, me escracha con típico mecanismo Pro y clásico interés por la adhesión electoralista.

Describo hechos y contesto:

Adelante de varios concejales y representantes de la sociedad civil, en una discusión sobre la ley de cannabis en la que participé como oyente y como ciudadano, expresé mi posicionamiento político popular, con el objetivo de alzar mi voz, para que esa ley no se transforme en otro negocio impulsado por el Pro a nivel local.

Con las artimañas de supuestas preocupaciones en salud pública, en el marco de una ley nacional promulgada recientemente, y que la Alianza Pro Cambiemos mediante ordenanza intenta capitalizar hoy como propia, expresé serios déficit en esta ordenanza, con tendenciosa participación de instituciones del estado e instituciones intermedias, y ausencias de convocadas en el espíritu de la ley nacional.

No me extraña que los concejales Romero, Buffa y Saffirio, aboguen e intenten manipular una ordenanza para legalizar un narcótico o droga que hoy, al igual que el alcohol se está legitimando desde el mercado.

Esgrimiendo fundamentaciones Pro-marihuana y adjudicando trabas impuestas por la Iglesia Católica y otras sandeces, sin criterio mas que el especulativo, escuchamos sus declamaciones poco creíbles, para quienes analizamos este tema y adherimos en amplio sector de la comunidad no política, como mi caso que no soy ni funcionario ni político (me intentan embarrar como ex concejal en su misiva escrache)

La Concejal Romero me trató públicamente a mi de Ladrón por portación de Ideología Peronista, algo que muchos le permiten, de su ataque hay varios testigos, y eso lo va a tener que fundamentar y comprobar ante la justicia, fuero que maneja muy bien el Pro y donde el tráfico de influencias judicial, para obtener ciertos resultados judiciales, no solo es un mecanismo de enriquecimiento espúreo, sino que constituye uno de los mecanismos de construcción de poder real dentro del estado.

Por esto invito a los periodistas que fueron destino de la misiva de escrache, enviada por Whatsapp a profundizar la investigación periodística en los fueros de la justicia federal y provincial.

Como nos tiene acostumbrado el Pro, agreden y después se victimizan, tiran la piedra y esconden la mano, luego salen a lengua bífida a rosquear política barata escrachando en los medios con marqueting, coaching y demás herramientas para engañar a la población, porque la política cara que implementaron estuvo en el negocio energético, el negocio agroexportador, la cadena de saqueo de la intermediación supermercadista y en todo aquello que mueven desde el poder judicial para sujetarse de la corporación política y atender de los 2 lados del mostrador del estado, en la que están en todas las fiestas …como los globos.

Estos psicópatas entronizados en el poder de representación movidos por otros intereses que no pronuncian. Los vimos 4 años aprovechando verdaderas causas populares y utilizando arteramente discursos de época en los medios : ley de género, protección de animales y medioambiente, ley de cannabis, etc, a la par que en sus gestiones nacionales nos destinaban Plantas Nucleares para la Patagonia, estos dobles discursos de los mismos que adjudican bipolaridades, son implementados con el fin de conseguir adhesiones políticas para luego fraguar los contratos electorales celebrados con la ciudadanía como en el 2015, y poner en practica sus únicos intereses. haciendo todo lo contrario que vendían.

Hoy continúan contaminando el humor social, perseguiendo personas y dirigentes, y partidarios del sector político que se apropió de los escraches mediáticos implementados por las asociaciones de derechos humanos contra los genocidas, escraches que dieron vuelta y ejecutaron a cuerpo de hegemonía mediática desde sus usinas contra la representación popular. Se apropiaron de lógicas herramientas de reclamo de los excluidos y las implementaron durante 2 meses parando la argentina y su economía en el 2008 conflicto de su mesa de enlace, lo mismo hicieron durante 8 meses de pandemia boicotearon a bordo de autos y en calle en plena pandemia 2020.

Violencia es Mentir

Violencia es el cinismo y la hipocresía a la que nos quieren acostumbrar mediáticamente.

Violencia es el país fundido y arrasado que nos dejaron luego de 4 años de gestión que dio vergüenza ajena.

Violencia es manifestarse contra protocolos internacionales de salud pública y locales, para hacer farsa política con banderitas argentinas y globos, desestabilizando con perversión en medio de una pandemia, caravanas de autos organizadas en mismos días y horarios que las marchas de reclamos docentes y mezclándolos con causas en defensa de Vicentin ( mecanismo agroexportador de contrabando y saqueo en liquidación de divisas ) e YPF… risa y tristeza en medio de una pandemia… risa por la caradurés de los históricos reclamos privatizadores del sector al que pertenecen.

Violencia es representar sin ponerse colorados, a nivel local un gobierno que nos endeudo x100 años, nos quebró , no liquido las exportaciones por decreto desde 2016, blanqueo fortunas familiares desde los paraísos de la evasión impositiva, para dejar esos volúmenes de saqueo afuera y luego provocar un shock cambiario, para ingresar esos volúmenes de saqueo en dólares y poder comprar argentina a precio vil en plena crisis impuesta y esperanzando con la llegada de inversiones.

Violencia política NO ES levantar el tono de Voz y decir verdades con vehemencia, tengo el hartazgo en mi tono de voz como millones de invisibilizados y postergados por esta forma de hacer política miserable, hartazgo de ver tanta careteada y falsedad, asi provocan las tensiones sociales, esgrimiendo desafíos de Blancura y persiguiendo al amparo de un poder judicial corrupto del que se creen dueños.

Ahora pretenden adjudicarse una ordenanza que es una ley nacional de salud pública promulgada recientemente y no pensada como negocio en la ley de Cannabis que uds persiguen.

Lo que el Pro quiere es quedarse con el comercio y el negocio trasnacional de Cannabis en Argentina, para eso también usaron el Radicalismo de Morales y Cornejo , partido histórico que estos payasos le alquilaron a la derecha mas recalcitrante del País, su modelo de representación a nivel de producción en argentina fue Jujuy, y además la importación de aceites de cannabis y semillas transgénicas con el único genuino objetivo con que han hecho todo en su gobierno: la guita , el negocio redituable de moda del Cannabis en el mundo, asi impusieron con moda el negocio del alcohol en la Cerveza Artesanal otra droga legal del negocio del país agroexportador, sostenido por la producción de Cebada Transgénica producida en los territorios contaminados por agrotóxicos de la pampa húmeda, ecosistema que destruyeron, constituyéndose como proveedores de materias primas a precios irracionales y destinado a pequeños productores para que produzcan en sus garajes o en el patio 4 x 5 mts del fondo de sus casas. Un Big Business, sostenido por millones de productores y consumidores, además del negocio importador de Lúpulo Europeo y Americano. Porque además a los pequeños productores agropecuarios y sus producciones de frutas hortalizas orgánicas los fundieron , para comprarles luego sus tierras sanas por 2 pesos, y concentrar para sus producciones extensivas de vacas y soja, y permitir el curro de ingreso de sus importaciones de frutas y verduras .

Y ud ?… ud. cuide y riegue sus florcitas en el baño de su casa que la tierra es para el que la concentra a billetazos.

Estas verdades son las que no pueden contestar en los concejos de ningún municipios del país, entonces chicanean, y te quieren correr con la violencia de Género, ahí también están colgados con avidez por otro discurso mediático de época que quieren utlizar: Ley Micaela impulsada por el campo popular y de la que se quiso apropiar la Alianza Cambiemos en la virtualidad durante la pandemia.

Los Invito concejales Escrachadores a hablar de sus actividades personales, como me han expuesto; ¿Uds. hoy desde la función pública, a quien representa? ¿Ud. Concejal Buffa, quienes son sus clientes? ¿a quien defiende ? yo soy uno de sus damnificados, me puedo constituir en el Concejo con más de 10 familias de Nacidos y Criados a reclamar las estafas de su defendido, aca recibimos con alegría a cordobeses bien nacidos y no creo que Ud. sea uno . Quiere que hagamos una conferencia de prensa dígame el medio y la hora ahí estaré.

A ud Sra Saffirio no tengo el gusto de conocerla, pero a la gente se la conoce por sus acciones y por lo que representa. No le conozco actividad parlamentaria, pero la invito a que publique la grabación de lo expresado. La pueden hacer público los 3 las grabaciones, así como promovieron los videos para escracharme oportunamente vuestro operador político del Pro sucursal mediática de radio Mitre y Grupo Clarin en Comodoro y, hablemos públicamente todo lo que uds quieren soslayar remitiendo a problemas personales con movileros del periodismo mercancía , ahora dirigentes y empresarios de la SCPL. Hablemos de eso de la SCPL, los cortes de luz a ancianos y electro-dependientes, que provocaron en la pandemia, así como los aumentos de luz que impulsan desde sus negocios energéticos. Háganlo ! publiquen sus grabaciones de celulares, porque a esta altura del partido sabemos quienes graban, espían ilegalmente y de donde proviene el odio en argentina. Y fíjense que les pertenece, por ahí a los verdaderos ladrones los tienen de jefes políticos o se auto-descubren en alguna cesión de psicoanálisis.

Diego Gaston Ergas

DNI: 20.843.830