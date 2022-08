Vigilia por la Masacre de Trelew

Mañana se cumplen 50 años de la masacre de Trelew, en la que fueron fusilados 16 detenidos políticos en la Base Almirante Zar.

Las actividades en recuerdo a este hecho violento, antesala de los procedimientos luego aplicados por la posterior dictadura militar, comenzaron desde hace tiempo pero tendrá su punto fuerte hoy a las 19, con la vigilia que se extenderá hasta las 3 de la mañana.

En esa vigilia participarán, entre otros: Víctor Heredia, Arbolito, Teresa Parodi y Alejandra Rabinovich. Esta actividad, como el acto central de mañana a las 11, será transmitido por LU4 Nacional Patagonia.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, llegará a Trelew hoy para la señalización de la Unidad Penal 6 de Rawson como sitio de memoria del terrorismo de Estado. En el lugar también se descubrirán dos placas en homenaje a las víctimas y se realizará un recorrido por esta dependencia del Servicio Penitenciario Federal, donde hombres y mujeres —militantes políticos, sindicales y sociales perseguidos por razones políticas— permanecieron detenidos desde los años 60 y, con mayor intensidad, durante la última dictadura cívico-militar.

La jornada continuará con la proyección del documental “La Casa de los tíos”, de Verónica Rossi, en el Espacio INCAA Trelew, y la comentada vigilia cultural en el Gimnasio Municipal N° 1 de la ciudad.

El acto central será lunes 22, fecha en que se conmemora el 50° aniversario del fusilamiento de 16 presas y presos políticos. En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos señalizará el Aeropuerto Viejo de Trelew, donde también funciona el Centro Cultural por la Memoria y el Archivo Provincial, que forma parte de la Red Federal de Archivos para la Memoria. Además, en el lugar se inaugurarán el cartel “Día de la fuga”, el mural “19 rosas rojas” y placas en homenaje a las víctimas.

La jornada concluirá con el acto de la Comisión por la Memoria del Pueblo en la Plaza Independencia y Centro Cultural por la Memoria de Trelew.

El martes 23, en el marco de las actividades de conmemoración por el aniversario de los 50 años de la Masacre de Trelew, funcionarios y trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria participarán del Encuentro de la Red Federal de Archivos de la Memoria – Regional Patagonia, que tiene por objetivo compartir experiencias de trabajo y desafíos de las distintas instituciones participantes.

La masacre de Trelew

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura encabezada por Alejandro A. Lanusse, fuerzas de la Armada Argentina asesinaron a 16 presos políticos detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew, Chubut.

Las víctimas eran militantes de las organizaciones FAR, ERP y Montoneros que habían logrado fugarse de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del país, se entregaron a las Fuerzas Armadas en presencia de un juez y las cámaras de televisión.

En 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua de Carlos Amadeo Marandino por los fusilamientos, condenado en 2012 junto con otros dos ex marinos, Luis Emilio Sola y Emilio Jorge del Real, quienes murieron en el transcurso de los años.

El mes pasado, el ex marino Roberto Bravo fue condenado a pagar una indemnización a familiares de las víctimas de la masacre de Trelew por una corte del distrito sur de Florida, en Estados Unidos, donde reside. La justicia argentina sigue solicitando su extradición para juzgarlo en el país.