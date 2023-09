Viernes de boxeo profesional comodorense en el Municipal Nº1

Se presentó el Festival Profesional de Boxeo organizado por Piñas del Sur Producciones denominado “Bien Comodorense”, el cual tendrá mayoría de púgiles locales y la pelea de fondo profesional entre Gustavo Lemos y Ezequiel Mansilla. Será este viernes 22 de septiembre en el Gimnasio Municipal Nº1.



Se desarrolló este jueves por la tarde en el CIP (Centro de Información Pública) de Comodoro Rivadavia la presentación de un nuevo festival de boxeo profesional a cargo de Piñas del Sur Producciones, con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

La velada será este viernes 22 de septiembre en el Gimnasio Municipal Nº1 y la cartelera está compuesta por siete atrapantes peleas, con la parBticularidad de ser un evento casi en su totalidad con protagonismo de púgiles comodorenses de diversas escuelas de la ciudad.

En la jornada boxística se destaca el semifondo entre Ángel Correa y Lautaro Ramallo, dos amateurs con proyección que vienen invictos y prometen un duelo apasionante.

Además, para el cierre del evento, se enfrentarán en combate de fondo profesional categoría súper-welter a 6 rounds los boxeadores locales Gustavo Lemos (68,400kg.) y Ezequiel Mansilla (68,700kg.), en un cierre de lujo al festival “Bien comodorense”.

En la presentación estuvieron presentes el presidente de Comodoro Deportes profesor Hernán Martínez, junto al promotor Vicente Arisnabarreta (Piñas del Sur Producciones), los púgiles profesionales Ezequiel Mansilla y Gustavo Lemos, junto a sus técnicos Mario Vera y Juan Alvarado.

“Nos venimos preparando bien, físicamente me siento perfecto. Estuvimos entrenando en el gabinete metodológico, la parte técnica con Edu y Juan, así que me siento perfecto y creo que será una pelea muy buena”, comentó Lemos en conferencia de prensa.

“Me vengo preparando bien, estoy fuerte para esta pelea, voy a dar lo mejor de mi, y prometo que será una pelea muy buena, un buen espectáculo en el ring. Estoy muy preparado”, sostuvo Mansilla, en la previa del combate ante Lemos.

Los entrenadores también auguraron un buen combate para este viernes, esperando que el evento sea una fiesta y que la gente acompañe a los peleadores locales.

“Agradecemos al Ente Comodoro Deportes, a Hernán, sin el apoyo del ente no podría hacer este festival. Agradezco a todos los técnicos, porque entre todos armamos un lindo evento bien comodorense, con todas peleas locales. Sabemos que los chicos darán todo mañana, y estará buenísimo el evento. Las entradas se venden en La Anónima y en el Gimnasio Municipal Nº1. Quiero aprovechar también para dar un gran aplauso al Tigre Saldivia, que está acá presente junto a su señora La China que mañana estará en el rincón con Mariano Perea”, expresó el promotor Arisnabarreta.

“Saludo a todos y todas, al amigo Héctor Saldivia, que es de la cuna municipal. Hoy vemos como el deporte va creciendo, hoy hay decisiones políticas que hacen que un deportista pueda competir a nivel nacional y sentirse acompañado. El estado municipal ha tomado una posición sobre el deporte y el boxeo, y me siento orgulloso que se arme un festival con todos deportistas de la ciudad, que todos puedan tener la posibilidad de combatir”, remarcó el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez.

Cartelera amateur

-Cristian Cintora vs. Valentino Bendegaim

-Exequiel Cejas vs. Emanuel Lepio

-Mariana Navarro vs. Érica Vera

-Mariano Perea (Team China Zamora) vs. Nehemías Torá

-Ariel Basse vs. Isaías Acosta (Puerto San Julián)

Semi fondo amateur

-Ángel Correa vs. Lautaro Ramallo

Fondo Profesional – 6 rounds

-Gustavo Lemos (Team Alvarado) vs. Ezequiel Mansilla (Team Vera)