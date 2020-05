Videoconferencia para tratar la situación de YPF en la región

El intendente Juan Pablo Luque participó de una videoconferencia importante para generar una mesa de trabajo entre los actores de la cuenca y la operadora YPF. De la misma, justamente participó el nuevo CEO de la empresa nacional, Sergio Affronti, “una persona que nos genera expectativas positivas por su historial dentro de YPF, y por el conocimiento que tiene de Comodoro al haber trabajo acá”, reconoció Luque.

Durante la videoconferencia, todos coincidieron en que “es uno de los peores momentos de la historia de la compañía de bandera nacional” y en la importancia de trabajar en conjunto para “que se mantengan los puestos laborales y que se cumpla con las empresas regionales, en un contexto muy complicado en el que no está garantizado el sostenimiento de la producción”.

“Estamos trabajando con todos los sectores, las pymes están sufriendo un momento muy difícil, sobre todo las que dependen de YPF. Pero no es solo por el contexto de pandemia que afecta en todo el mundo, sino por los últimos 4 años en los que YPF decidió desconocer en gran medida nuestra cuenca, se dedicó a otras cosas, tuvo una ausencia de un trato adecuado con las empresas regionales y se llegó a esta situación”, repudió el intendente y reconoció que “el nuevo CEO está totalmente al tanto de la situación de nuestra región, la conoce muy bien, conoce a los actores de nuestra cuenca y nos ha sido muy sincero en cuanto a que la realidad de YPF hoy es muy mala”.

Sin embargo, se mostró conforme con el tono de esta primera charla y la posibilidad de que se escuchen todas las voces y se trabaje en conjunto por un mismo interés regional: “A mí como intendente de la ciudad me obliga a ayudar a las empresas y a gestionar para protegerlas porque son las principales generadoras de puestos de trabajo en el sector petrolero, camionero y de la construcción. Me da la sensación de que poder generar este tipo de mesas para poder trabajar es importante para poder lograr una mejor comunicación y resolver los problemas que claramente no van a ser sencillos de resolver, por la situación en la que se encuentra hoy YPF, pero es importante generar una agenda de trabajo”.