Viale: “El chubutazo esta entre las cinco luchas ambientales más importantes”

Enrique “Quique” Viale, abogado ambientalista en Chubut, señaló a LU4 que la lucha ambiental contra la zonificación minera esta entre las cinco más importantes de la historia argentina.

“Lo que pasó en la provincia es algo histórico y esta entre los cinco eventos más importantes de la lucha socioambiental en el país. El chubutazo, o como le pongamos de nombre, fue una verdadera lección de democracia participativa con la sociedad en las calles de todas las ciudades de la provincia”, expresó.

Para Viale, “El pueblo en las calles dijo que era una tomada de pelo la forma en que se sancionó la zonificación y una segunda lección es para la clase política tiene que aprender de estas cosas y saber leer la realidad. Desde el principio se sabía que esto iba a terminar así después de 20 años de lucha”.

De manera contundente afirmó que “La lucha de Esquel esta entre las cinco más importantes, ahora se suma el chubutazo; pero también esta la de Famatina que echó a cinco mineras, la del Riachuelo y la de los agrotóxicos que no tiene por ahora un final feliz. Y obviamente que se suma la de Mendoza”.

“Creo que el plebiscito lo están metiendo en un cajón y los otros gobernadores mineros le están diciendo a Arcioni que no lo haga. En la Argentina y el mundo casi siempre ganó el no a la mina por más del 80%, pero además no tiene margen político para hacerlo”, indicó.

Finalmente anticipó que “Nosotros cuestionamos sobre si se puede plebiscitar los derechos ambientales y humanos, porque hay acuerdos internacionales que impiden volver hacia atrás con determinados niveles de protección ambiental. En el caso de la zonificación justamente iría hacia atrás sobre lo obtenido”.