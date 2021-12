Vezub: “Esto es cualquier cosa menos un proyecto de desarrollo”

Julio Vezub, director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, señaló a LU4 su rechazo a la forma y el contenido de la ley de zonificación aprobada anoche en la Legislatura chubutense.

“Es un día luctuoso para la provincia y el país en general, la forma en que se hizo importa porque es parte del contenido. La manera en que algunos legisladores han cambiado su posición o se ausentan a la hora de votar, sacando la votación entre gallos y medianoche. A lo que se suma la movilización de guardias pretorianas para hacer de fuerza choque para enfrentar trabajadores con trabajadores, sobre la base de prebendas e hipotéticos beneficios que se derramarían sobre la sociedad”, expresó.

Para el investigador del CONICET-CENPAT, “Esto es cualquier cosa menos un proyecto de desarrollo o una visión estratégica para que la provincia tenga una mejor calidad de vida”.

En torno del uso tergiversado del informe técnico, comentó que “Fines del año pasado tomaron un informe sobre indicadores de calidad de vida de un colega del CONICET, extrapolaron la información y la usaron para decir cualquier cosa; para de esa manera presentarlo como un argumento a favor de los beneficios hipotéticos que traería el proyecto minero Navidad”.

Para Vezub, “Se llenan hablando de la Meseta que no la conocen, no saben que rutas conectan los parajes, no hablan y no saben realidad de esa gente; entonces impostan una preocupación por el mundo del trabajo o por el desarrollo, personas que sólo están mirando la extracción de renta y la exportación de commodities con bajo nivel de procesamiento. Lamentablemente el Gobierno nacional ha sido solidario con este proceso y sus ministerios, e incluso el CONICET”.

En ese marco sostuvo que “El informe que elaboramos nosotros desde el CONICET-CENPAT esta dividido en cuatro partes. Una primera parte es un diagnóstico de la escases hídrica en la provincia; una segunda sobre las amenazas en el contexto de cambio climático; una tercera sobre el riesgo y la dimensión social sobre la problemática extractivista; y una última sobre cómo plantearse un programa provincial en términos de gestión ambiental”.

Finalmente puso el acento en que “Se invirtió el orden de los factores, porque la ley habla de que se deben hacer consultas a las comunidades originarias tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT y que tiene fuerza de tratado internacional para la Argentina. Esa consulta debió ser previa y la ley dice que se va a hacer, pero ya violaron ese principio habilitando la extracción sin ningún mecanismo de consulta”.