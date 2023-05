Veteranos podrán renovar su DNI en el Centro de Veteranos de Guerra

Este viernes de 9 a 14 horas, los comodorenses que sean excombatientes de Malvinas podrán acercarse a actualizar su DNI que tendrá un diseño especial en reconocimiento por su participación.

Mañana funcionará el Tráiler de Documentación Rápida en el Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia, destinado específicamente a aquellos excombatientes de la guerra de Malvinas que residen en la ciudad. Será en la sede local, ubicada en la calle 10 de Noviembre y Polonia 1685, en el horario de 9 a 14 hs.

Esta nueva disposición establece: «Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas llevarán en el DNI el siguiente distintivo: Ex Combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas o Ex Combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”, dicha identificación estará acompañada de un mapa de las Malvinas y laureles.