Vestidos del Chapulín Colorado y La Mona Jiménez se defendieron a los goles de un ladrón

Dos artistas callejeros evitaron que les robaran sus pertenencias al enfrentarse a golpes contra el delincuente. La golpiza quedó registrada por un peatón.

Una insólita pelea se vivió en la peatonal de la ciudad Córdoba. Dos artistas callejeros, disfrazados del Chapulín Colorado y de “La Mona” Jiménez, se enfrentaron a golpes contra un delincuente que intentó robarles su recaudación y pertenencias.

La increíble secuencia fue grabada por un peatón que caminaba por el lugar y que vio lo que estaba sucediendo.

Un peatón grabó la pelea y la compartió en las redes sociales. (Foto: captura de imagen)

El hecho ocurrió el miércoles al mediodía en la esquina 9 de julio y San Martín, en plena peatonal de la capital de Córdoba.

Javier López Melano, el nombre real del hombre disfrazado del Chapulín Colorado, estaba durmiendo cuando un ladrón intentó robarle sus pertenencias. En ese momento, su compañero Ariel Centurión, que imita a “La Mona” Jiménez, se dio cuenta del robo e intervino para defenderlo.

Allí se inició una pelea entre los artistas callejeros y el delincuente. En el video se puede ver a los peatones que se quedan mirando, sin entender qué era lo que estaba sucediendo. De fondo, en las imágenes, se escuchan algunos gritos mientras continúan los golpes, las trompadas y empujones.

En un momento de la pelea, una joven intentó intervenir, pero las corridas y empujones no daban lugar para la calma. Si bien no se supo si fue detenido, el ladrón no logró su cometido de robo.