Vera afirmó que el radicalismo marcha a normalización y cuestionó duramente al gobierno de Arcioni

Vera afirmó que el radicalismo marcha a normalización y cuestionó duramente al gobierno de Arcion

Orlando Vera, integrante del Frente Abel Amaya Chubut de la Unión Cívica Radical, expresó en La Posta Comodorense Radio que el radicalismo chubutense normalizará sus órganos directivos el 28 de marzo en Gaiman y responsabilizó al peronismo por el endeudamiento provincial y el ingresos de empleados públicos en cargos políticos.

“El escenario y la agenda política de Chubut da para todo, porque estos hechos que apuntan primero al vicegobernador y después contra el propio gobernador, pero que luego se apunta contra áreas del propio gobierno provincial, etc. No sé si todo esto se trata de fuegos de artificio para distraer la atención de la ciudadanía en un contexto de crisis nunca visto, lo que sería gravísimo, pero si en verdad se trata de espionaje es tan grave como la otra posibilidad”, expresó Vera.

El referente radical agregó que “yo me pregunto qué cosa anda bien en esta provincia porque hasta los jueces han hecho manifestaciones, lo que es insólito. La salud esta paralizada, la justicia también, los servicios en el interior no funcionan, la cadena de pago esta rota hace mucho, se habla de un bono para pagarle la deuda a los empleados, se paguen deudas del año pasado y se golpean el pecho porque dicen que están cumpliendo, y la completamos como frutilla del postre con el tema del espionaje a las máximas autoridades provinciales”.

Vera efectuó un diagnóstico sobre las principales problemáticas de la provincia y aseveró que “la madre de todos los problemas han sido las deudas en dólares que han tomado los distintos gobiernos anteriores de Chubut, así llegamos a la situación después de los endeudamientos tomados por Mario Das Neves en dos oportunidades y los de Martín Buzzi, aunque en su momento en el Comité Provincia de decidimos pedirle a nuestros diputados que no aprobaran en su momento un nuevo pedido de duda por 33 millones de dólares”.

Luego sostuvo que “hoy si no se reperfilan las deudas estas, pasando para adelante los vencimientos, vamos a seguir con los problemas, eso es lo principal; pero además también esta el problema de la masa salarial que aumentó exponencialmente del 2003 a la fecha, sin que la culpa la tengan los empleados, pero sí las administraciones políticas del justicialismo que han tomado empleados sin ningún tipo de criterio y muchos por pagos políticos”.

Para Vera, “Lamentablemente no se ve un plan de salida hacia el futuro porque han presentado una serie de proyectos que no marcan el norte, tal como sucedió con el tema de la empresa mixta de pesca”.

Finalmente confirmó que “el 28 de marzo en Gaiman vamos a realizar el plenario provincial de la UCR para normalizar la conformación de la Convención como órgano máximo del radicalismo para que tenga una voz muy fuerte en la política provincial, también vamos a normalizar la Junta Electoral y el Tribunal de Conducta”.