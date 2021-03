Vecinos se movilizan al Concejo

Vecinos autoconvocados de distintos barrios de la ciudad, se movilizarán hoy a las 11 al Concejo Deliberante, dónde entregarán nota en oposición al incremento de tarifas de la SCPL.

En el Cuerpo legislativo entregarán nota en la que recuerdan que «varios de los firmantes han participado de la audiencia pública,todos residentes de nuestra ciudad, nos dirigimos al Honorable Concejo Deliberante para expresarles nuestro rechazo y repudio a los incrementos que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de los servicios que presta».

«El difícil momento que nos encontramos atravesando, respecto el cese de la actividad comercial, industrial y laboral, la tardía cobranza en los salarios de empleados provinciales segmentados en rangos, los comercios de distintos rubros que han cerrado sus puertas y han dejado sin trabajo a centenares de familias de nuestra ciudad, nos lleva a repudiar todo incremento desigual, injusto y arbitrario de la entidad que brinda los servicios públicos fundamentales a los habitantes de Comodoro Rivadavia», agregan.

A través de la presente, «le pedimos que todos los concejales, sin distingo de partidos políticos, analicen detenidamente los incrementos realizados por parte de la SCPL, con especial consideración por motivos explicados en el párrafo anterior.

Agregamos que en la audiencia publica realizada en el mes de enero, casi la totalidad de los expositores se manifestaron con solidos argumentos en contra de aumento alguno. Ente otras cosas se dijo:

• Que hubo falta total de información para solicitar tal aumento

• No están aprobado ni publicado el balance correspondiente al ejercicio 2020, cuyo vencimiento fue el 30/11/2020

• No fue presentada estructura de costos alguna

Señores concejales: estos habitantes y muchos otros que no han podido dar el presente y dar la firma en este documento, nos sentimos desprotegidos ante tamaña inequidad que recae siempre en los consumidores y usuarios, y que en definitiva recae sobre el bolsillo de los que menos tienen, expresando que esperamos que este Honorable Concejo busque la verdad, la equidad y sea contralor de lo que nosotros como ciudadanos vemos como una desigualdad manifiesta que afecta directamente el actual y futuro de nuestra economía.-.

Solicitamos también que la presente sea ingresada al Orden del Día de la Sesión inmediata posterior a la fecha de recepción y que sea leída por Secretaria para que conste en el Diario de Sesiones.

Esperamos sensatez, entendimiento y buena predisposición a lo solicitado, dejando también constancia que serán responsables exclusivamente, del mal manejo de la SCPL, al momento de levantar las manos aprobando este incremento», concluyeron.