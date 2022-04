Vecinos de Sarmiento exigen “soluciones inmediatas” para la crisis hídrica

Guillermo Gettig, vecino autoconvocado por el agua en Sarmiento, indicó a LU4 cuáles son las posturas y los reclamos que tienen frente a la falta de agua que afecta a la región y cuáles podrían ser las soluciones.

“Venimos teniendo distintas reuniones y la del lunes fue positiva con el intendente Balochi y parte de su gabinete y los concejales. Les entregamos un petitorio donde volvimos a advertir sobre esta crisis hídrica para que el Municipio ponga en marcha las actividades que estén a su alcance y también que llegue al Gobierno provincial”, expresó.

Agregó que “Uno de los puntos planteados es que con la declaración de la Emergencia Hídrica, desde agosto del año pasado, se ponga en funcionamiento el Comité con todos los municipios y eso lamentablemente no esta funcionando. Ahora que el agua escasea, comienzan las acusaciones y culpas nos hemos echado miles, pero lo que necesitamos son soluciones y ponerse a trabajar”.

Para Gettig, “Con la Ley de Emergencia se han destinado fondos, pero los tiempos para esas obras no son muy rápidos. Desde agosto del año pasado se hizo muy poco y hace 15 días el gobernador firmó la liberación de los fondos. Hay que exigir que se terminen los diagnósticos y comiencen a avanzar las soluciones”.

“Todos los usuarios del agua deben pagar un canon, inclusive la SCPL, pero tengo entendido que no se paga y con esa plata se podría reinvertir para planificar la terminación de los canales de Sarmiento, que es un tema pendiente desde hace décadas”, concluyó.