Vecinos de Km 17 reclaman por el suministro de agua

Mariela Aguilar, vecinalista de Kilómetro 17, comentó a La Posta Comodorense Radio los problemas que se le generaron por la falta de agua para el consumo humano, los animales y las plantaciones durante casi 10 días.

“Nuestros problemas comenzaron con el corte programado de agua para Navidad y el problema de nuestra zona, que es muy grande, es que el agua cuando se habilita no llega a todos los sectores. A eso se le sumó la rotura del acueducto Arenales-Ciudadela y recién el 2 de enero se comenzó a reestablecer el servicio en nuestra zona y aún hoy hay vecinos que no tienen presión de agua”, explicó.

Aguilar agregó que “Los productores estaban en plena entrega de su producción, no tenían agua para faenar, y muchos nos gastamos las reservas de agua que teníamos, teniendo que elegir entre tomarla nosotros o usarla para los animales y las plantaciones”.

En ese marco subrayó que “Estamos muchos meses laburando y nos encontramos que nos dejan sin agua perdiendo casi todo. La SCPL nos respondió que en el verano hay mucho consumo en la ciudad y sumado a las roturas generan muchos cortes o falta de presión, es como que constantemente están tapando agujeros, pero no se puede tener a la gente más de un día sin agua”.

Anticipando que habrá una reunión con funcionarios municipales y con la SCPL, indicó que “La solución que nos propuso el Municipio fue enviar dos camiones con agua para llenar los tanques, pero somos 700 vecinos y eso dura muy poco porque se usa para las personas y los animales”.