Vecina afectada por el temporal sigue esperando una vivienda

Vilma Aillapán, vecina del barrio 75 Viviendas en Kilómetro 8, recordó a La Posta Comodorense Radio que desde hace 4 años espera una respuesta del gobierno para que le solucionen el problema de haber perdido la casa en el temporal que afectó Comodoro Rivadavia.

“Fue una situación horrible, estaba trabajando y pude volver a mi casa al otro día cuando todo se empezó a llenar de agua y las cloacas empezaron a desbordar por dentro. Mi casa quedó colgada ante el paso del agua. Perdí todo lo de la casa y me tuvieron que sacar la gente de Defensa Civil y el Ejército”, relató.

La vecina indicó que “Me fui con los documentos en la mano, perdiendo todo, alquilé desde ese día; me pagaron cinco meses de alquiler y nunca más nadie de Provincia o Nación se hicieron cargo de darme soluciones más allá de las muchas veces que hice reclamos, pero nadie me dio respuestas. Tengo más de 100 notas presentas y nunca me dieron solución”.

Luego sostuvo que “Apenas logramos que no se pierda lo poco que quedó en pie, pero además nos robaron lo poco que había y hasta la quisieron usurpar. Los vecinos de a poco fueron recibiendo algunas respuestas la única que no pudo volver a vivir en su casa fui yo”.

