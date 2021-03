Vargas: “Habrá tres días de lluvias pero sin tormentas”

Miguel Vargas, titular de Defensa Civil en Comodoro Rivadavia, comentó a La Posta Comodorense que están previstos tres días de lluvias, con chaparrones fuertes, pero que no esta declarado el estado de alerta por las precipitaciones.

“Vamos a tener lluvias como hace un mes y medio atrás cuando tuvimos dos días de lluvia, pero es histórico que tengamos esa cantidad de días de lluvias. Así vamos a estar parte de hoy, mañana y el jueves; aunque no reviste carácter de tormenta”, señaló.

Luego agregó que “Habrá chaparrones fuertes en estos tres días pero sin que se transformen en tormentas fuertes. Gracias a Dios los pluviales vienen funcionando cada vez mejor porque se vienen efectuando muchas obras desde la Municipalidad”.

Vargas indicó que “El intendente Luque nos ha pedido que cada vez que haya un fenómeno meteorológico cercano salgamos a limpiar los pluviales y hacer los mantenimientos. Eso se esta haciendo cada vez que llueve, esto nos permite que las calles se inunden mucho menos y se evita que el agua entre a las casas”.

Finalmente recomendó que “La ciudad es muy grande en su extensión y se generan microclimas especiales en determinados lugares. Los barrios que crecieron mucho entre cerros han modificado en parte los fenómenos meteorológicos en esos lugares. La obligación de la gente es no sacar residuos a las calles, conducir con mucha precaución y especialmente los días de lluvias”.