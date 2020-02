Vargas advirtió que “ATE Comodoro puede endurecer las medidas de fuerza”

Armando Vargas, dirigente sindical de ATE Comodoro Rivadavia, señaló que si los acuerdos que lleva adelante la conducción provincial del gremio no son aceptados por las bases de la seccional endurecerán las medidas de fuerza en la ciudad. “Esta situación ya no da para mas y le avisamos al gobierno que si esto no cambia ATE Comodoro va a endurecer las medidas de fuerza”, afirmó.

Previo a la concentración en la plaza de la Escuela 83, Vargas le manifestó a La Posta Comodorense Radio que “estamos llevando adelante un paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tanto en la Seccional Comodoro Rivadavia como a nivel provincial”.

El referente local de los estatales agregó que “el gobierno ha convocado a negociar a la dirigencia provincial de ATE pero correspondería que convoque al resto de los gremios estatales, porque también han firmado actas paritarias, eso depende del reclamo que haga cada sindicato a solicitud de los trabajadores. Nosotros seguimos reclamando que se nos pague en tiempo y forma como lo venimos haciendo desde el año pasado”.

Describiendo el panorama generado por el atraso salarial comentó que “vemos con preocupación que muchos compañeros estatales hoy por hoy no tienen un plato de comida en sus casas, porque si bien se le pagó a un sector mínimo del primer rango todavía quedan tres rangos por cobrar y la gente esta muy preocupada”.

En cuanto al accionar del gobierno de Mariano Arcioni, expresó que “no esperábamos esto, el pueblo chubutense no lo esperaba, porque entendíamos que después de las elecciones iba a cambiar esta situación y seguimos con una situación bastante compleja porque hay que pagar una deuda que no la generamos nosotros sino los diferentes gobiernos que fueron pasando”.

Ante la consulta de si es posible que el gremio provincial llegue a un acuerdo y el mismo no sea acompañado por la conducción comodorense, respondió que “las situación pueden ir variando, desde Comodoro la directiva ha manifestado que si tiene que dar un paso al costado y seguir con las medidas de fuerza porque los trabajadores no están conformes con lo que se ha negociado, lo va a hacer. Hoy por hoy ATE esta unificado”.

“Sin que los trabajadores lo hagan, el Hospital Regional esta prácticamente cerrado por la mala situación que atraviesa; faltan insumos, especialistas, médicos, falta de todo el hospital. Con lo poco que hay se esta haciendo un esfuerzo terrible de parte de los trabajadores para que las cosas funcionen como se pueda”, concluyó.