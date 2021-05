Vacunarán a los trabajadores portuarios como prioritarios

Jorge Frías, titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, manifestó a La Posta Comodorense Radio su beneplácito tras ser considerados como personal estratégico y tener prioridad en el cronograma de vacunación.

“La ministra nacional de Salud nos manifestó que en la próxima distribución de vacunas seamos incorporados en los sectores estratégicos tal como lo ha determinado el gobierno, por eso cesamos con las medidas de fuerza para volver a funcionar con normalidad”, comentó.

Luego indicó que “La actividad no ha dejado de trabajar y lo hicimos con los protocolos, pero que hoy han sido vulnerados por el Covid y no podemos contener los contagios a bordo; es por eso que entendemos que la vacunación nos posibilitará mantener la vida y la industria de manera activa en la marina mercante que involucra cerca de 25 mil trabajadores”.

Frías agregó que “En el caso del buque relacionado a Comodoro Rivadavia, se puso en práctica el sistema de seguridad y se le indica a la embarcación que fondee en la rada a la espera de indicaciones. El capitán detectó que había tres tripulantes con serios problemas de salud y se realizó una arribada forzosa aunque no tuviera autorización”.

Finalmente señaló que “No se autorizó a la tripulación a bajar del barco, pero se articularon las acciones posibles desde lo político y lo gremial, con la ayuda del intendente Luque que entendió se debían flexibilizar los protocolos para que descendieran y direccionarlos hasta lugares adecuados para recibir los tratamientos con los respectivos protocolos”.