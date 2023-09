Vaca: “Villarroel es la hija obediente de los que generaron la tortura y la represión en el país”

Javier Vaca, integrante del Colectivo Historias Desobedientes e hijo de un militar represor en Rosario, relató a LU4 que “Cuando naces y te crías en una familia militar es una situación normal que tu viejo sea militar, aunque siempre nos decían que no dijéramos qué hacía ni donde trabajaba porque siempre se movía de civil. Muchas cosas de joven no las entendés, pero cuando vas creciendo comenzás a cuestionar su participación en la dictadura militar y no tanto en el genocidio”.

“No nos llegaba mucha información del genocidio, se hablaba mucho en contra de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, porque en la familia se hablaba mucho de política y recuerdo que entre los militares se pasaban las boletas de Alsogaray para votar”, agregó.

Vaca expresó que “Viviendo en Santa Cruz y recién con Néstor Kirchner cuando comenzó a juzgar a los militares criminales, porque veníamos de las leyes de la impunidad de Alfonsín y Menem; entonces comencé a tomar otra distancia y otra forma de pensar las cosas”.

Para el hijo del represor, “El acto de Victoria Villarroel hay que ponerlo en un contexto, porque lo que representa junto al partido militar y el neoliberalismo nunca se fueron y siempre buscaron el poder. El mayor acercamiento que consiguieron fue con Macri y ahora con Milei y los que reivindican la dictadura, que también reivindican las políticas económicas, sociales y de seguridad que tenía la dictadura”.

Vaca resaltó que “Defienden e impulsan lo mismo que la dictadura, con la diferencia que van por el camino democrático porque ya no pueden apoyarse en las Fuerzas Armadas; pero no tengo ninguna duda que irían a golpear nuevamente las puertas de los cuarteles para masacrar a todos los que piensas distinto”.

Finalmente ponderó que “Milei viene con un apoyo del gran poder económico norteamericano y le instalan a esta mujer negacionista, formando entre los dos un combo perfecto. Villarroel es la hija obediente de los que generaron la tortura y la represión en el país, es el brazo armando de una política económica neoliberal que la única manera que tienen de llevarla adelante es con los métodos de la dictadura”.