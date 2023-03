Usurpación de tierras en Km. 8: «Dije voy a intentarlo para ver si consigo un lugar para mis chicos»

La policía del Chubut, realizó este domingo un operativo de control en los terrenos tomados en la Av. Juan José Paso 2200 del Barrio Próspero Palazzo.

Unas cincuenta personas avanzaron sobre la ocupación irregular de terrenos en la zona de calle Nahuel Huapi pasando el Gym de Km.8. Pasadas las 18 hs, personal policial se presentó en el lugar y se convocó al personal de tierras municipal.

En diálogo con las personas que se apostaron en el lugar, La Posta Comodorense pudo conocer la situación de una vecina de la ciudad: «Vivo en Ciudadela, estoy alquilando. Ya hace 8 años que estoy en Comodoro, soy de Formosa. La verdad es que he ido a Tierras a averiguar si puedo conseguir una casa porque yo estoy dispuesta a conseguirla de la forma legal, pero hasta ahora nada, nos tienen esperando» detalló.

Asimismo, indicó que al consultar por un terreno, le dijeron «Que falta año de residencia». «La verdad que el alquiler está cada vez más caro. Yo trabajo de limpieza, hago lo que puedo. Hay que luchar, supe de esto y dije hay que intentarlo» sostuvo.

Por otro lado, fue consultada por el expediente que comprueba la apertura de solicitud de tierras: «El expediente no, pero fui a Tierras. No sabía y no me dijeron».

«Desde el sábado a la noche estamos acá» finalizó.