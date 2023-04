Unidad Piquetera realiza marcha de antorchas y acampe

Entre 45.000 y 50.000 personas, de la Unidad Piquetera, se movilizan este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de una reunión con el presidente Alberto Fernández.«Vamos a marchar por la autopista en una marcha de antorchas para terminar acampando en la Plaza de Mayo (frente al Gobierno) si no tenemos respuesta», refirió a la Agencia Sputnik en declaraciones exclusivas, Eduardo Belliboni, líder de la UP y de una de las organizaciones convocantes, el Polo Obrero.

Desde las 17:00 hora local (20:00, GMT), los integrantes del frente piquetero se reunieron en el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos desde el sur a la ciudad de Buenos Aires, y se dirigirán después a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, tras pasar por el Ministerio de Desarrollo Social.

La titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, es cuestionada por las entidades sociales, que en las últimas semanas demandaron sin éxito una reunión con la ministra, por dar de baja a algunos beneficiarios de Potenciar Trabajo, un programa dirigido a trabajadores informales en situación de vulnerabilidad.

«La movilización de hoy ratifica los reclamos que venimos haciendo a una funcionaria que no funciona y que pasó de la mesa contra el hambre a llevar el hambre a las mesas; por eso, nos dirigimos a la Casa Rosada a llevar un petitorio pidiendo una reunión al presidente, Alberto Fernández», ratificó Belliboni.

Unidad Piquetera también es muy crítico con la actual gestión por el acuerdo suscrito en marzo de 2022 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares asumido por la administración de Mauricio Macri (2015-2019).

Ese plan, que conlleva diez auditorías trimestrales por parte del FMI, establece una reducción del déficit fiscal, que en 2022 fue de 2,4 por ciento, a 1,9 por ciento en 2023 y 0,9 por ciento en 2024.

Este compromiso conlleva «un ajuste brutal, un ajuste que se come los ingresos, cuando es imprescindible incrementar la ayuda social, no dar de baja los planes sociales y no ajustar a los que menos tienen, como ocurre hoy con el ministerio de Desarrollo Social», definió Belliboni.

En el resto del país, Unidad Piquetera espera movilizar a unas 200.000 personas.

La pobreza en Argentina aumentó 2,7 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2022 respecto a la primera mitad del año hasta afectar al 39,2 por ciento de sus habitantes, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las infancias de hasta 14 años son las más afectadas por la pobreza, pues esta problemática afecta a 54,2 por ciento de todos ellos.

En un país con 46,2 millones de habitantes, la pobreza golpea en total a 18,1 millones de personas, mientras que en la indigencia subsisten 3,7 millones.

Las protestas sociales de Unidad Piquetera se incrementaron durante los últimos meses, en un marco de elevada inflación que llevó a que en marzo los bienes y servicios aumentaran 104,3 por ciento en relación al mismo mes de 2022. (Sputnik)