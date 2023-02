Una vecina con cáncer denunció ser expulsada del Hospital de El Hoyo

Lo denunció una vecina que sufre cáncer y que detalló que los expulsaron del hospital tanto a ella como a otras personas que estaban internadas. Lamentó la mala atención de una médica y valoró la atención que logró recibir en el hospital de El Maitén.

Mercedes Silva es vecina de El Hoyo y sufre cáncer. Ella denunció en las últimas horas una situación que vivió en el Hospital Rural de la localidad donde sostuvo que fue expulsada junto a otros pacientes a pesar de estar internados.

Cadena 3 publico que ella repasó que concurrió al centro de salud porque se descompuso a causa del cáncer que padece y por ello “me internaron con suero”, señalando que estuvo 2 días. “A la mañana vino el médico con 2 pasantes y dialogamos pero a la tarde vino y nos dijo que nos teníamos que ir del hospital”.

“Nos dijo que teníamos que desocupar el hospital sin ningún motivo”, sentenció, exponiendo que su situación era “buena” en comparación con los demás pacientes internados, entre ellos “una vecina que llegó quebrada y una señora que estaba con suero y oxígeno”. Remarcó que “a ellas les dijeron que se tenían que ir sí o sí”.

En esta línea, repasó que buscó una derivación a otro centro de atención médica pero “no había lugar”, hasta que se consiguió en El Maitén, pero para ello necesitaba la derivación. “La llevé y la doctora que hizo la derivación y me tiró la orden en la cara, ‘acá tenés el pase’ me dijo”, lamentó la vecina.

Por último, cerró destacando el trabajo del personal de Enfermería de El Hoyo pero reconociendo que la situación con los médicos la dejó con “amargura e indignación”. En contraposición, puso en valor y agradeció la atención que logró recibir en el hospital de El Maitén, “fue un lujo, no tengo nada que decir”.