Una mujer ofrece un asado para encontrar una casa para alquilar en Trelew

Tamara Villalba, una maquilladora que se mudó de Puerto Madryn a Trelew en abril de este año, lleva dos meses buscando un inmueble para alquilar, pero no ha tenido éxito. Al ser una familia numerosa, con dos adultos, cuatro niños y dos mascotas, le resulta más difícil encontrar algo.

La mujer vive actualmente en una casa alquilada, pero necesita un espacio más grande para que sus familiares estén cómodos. Además, tiene su propio estudio de maquillaje, pestañas y uñas, que necesita un lugar adecuado para funcionar.

«Se me ocurrió en forma de broma, pero no tan broma, hacer una publicación que le pagaba un asado a quien me diera información de un alquiler y concretarlo», contó en diálogo con Diario Jornada.

Entre las complicaciones adicionales que enfrenta Villalba se encuentra la disparada de los precios de los alquileres, así como la dificultad de encontrar un propietario dispuesto a recibir niños y mascotas.

La mujer busca una casa o departamento con dos dormitorios, un patio, que esté cerca de la Escuela 195 y el Jardín 405 donde van sus hijos y que permita tener mascotas. Además, el inmueble tendría que estar ubicado en zona norte, en los barrios San Martín, Don Bosco, Luz y Fuerza y Oeste.