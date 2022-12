Una minera canadiense quiere explotar litio en Chubut

La minera canadiense “Green Shift Commodities” anunció la compra de proyectos en la Patagonia, incluyendo áreas en Chubut, en el extremo norte, entre Gastre y Cushamen. Allí se presume que hay depósitos de litio de roca dura cuya explotación es mediante minas a cielo abierto, diferente a cómo se hace en el norte del país donde hay depósitos de salmuera. La minera aseguró que ya ha pedido los permisos para la exploración a los Gobiernos provinciales.

La minera canadiense “Green Shift Commodities” anunció a principios de mes la compra a “LFP Resources” (tambien canadiense) de un área de 458.000 hectáreas en la Patagonia para explorar litio en la Argentina.

Esto incluye tierras en Chubut, Río Negro y Neuquén, “áreas de ocurrencias conocidas de pegmatita de litio descubiertas y muestreadas en la década de 1960 por el Gobierno argentino, además de decenas de kilómetros adicionales de posibles áreas que contienen muestras geológicas y geofísicas similares”, destacó Green Shift Commodities en un comunicado.

Radio publicó que a diferencia de las minas de litio en el norte del país (Catamarca, Jujuy o Salta), en este caso se pretende explorar depósitos de litio de roca dura cuya explotación es mediante minas a cielo abierto o subterránea, usando las técnicas mineras tradicionales a gran escala, es decir dinamitando el territorio para extraer el mineral.

Las áreas en las que esta minera pretende explorar en Chubut se ubican en el extremo norte de la Provincia, cerca del límite con Río Negro, en un área comprendida entre Cushamen y Gastre.

La minera canadiense señala “los granitos en las zonas La Pintada y Manuel Choique (que se extienden sobre un área de 12 km por 7 km) contienen 19 diques de pegmatita que arrojaron leyes de litio de hasta 4.76% Li2O1 en el muestreo”.

“El mapeo reciente identificó docenas de posibles diques de pegmatita no probados adicionales e identificó el potencial de mineralización de litio diseminado en granito”, agregó la minera, que aclaró que “los permisos requeridos para la exploración sistemática de la propiedad están en proceso”, ante los gobiernos provinciales.

Trumbull Fisher, CEO de la Green Shift Commodities, agregó por su parte que “el paquete de terrenos a escala que estamos adquiriendo ofrece el potencial para explorar áreas de litio y, al mismo tiempo, asegura zonas que aún no se han explorado”.

“En una visita reciente al proyecto, me alentó mucho la facilidad de acceso, la proximidad a la infraestructura y el litio de alta ley expuesto en las pegmatitas expuestas en la superficie. Además, a través de la adquisición, agregaremos un equipo técnico local con gran experiencia en la exploración de litio en Argentina”, reveló.

Estos, “están emocionados, como nosotros, para iniciar programas de trabajo de inmediato para probar el potencial del área de propiedades increíblemente grande y prospectiva”, apuntó.