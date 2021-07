Una madre que tiene una hija internada en el Regional pide que vuelva a su hogar

Susana Gallardo dialogó con La Posta Comodorense Radio sobre la situación que está atravesando.

Susana comentó que hace 2 meses tiene internada en el hospital Regional de Comodoro Rivadavia a su hija de once años por problemas de obesidad donde se está realizando un tratamiento. Ella la visita desde la ventana del hospital ya que tiene negada el acceso a la institución.

Por otra parte, nos dijo que el padre de la menor junto con veinte policías Derecho del niño adolescente , se dirigieron hacia al hospital pidiendo llevarse a su hija “de la que hace un año y medio no se hizo cargo, ni le otorgó la cuota alimentaria”, relató.

El motivo específicamente fue para que la menor realice una dieta especial por su enfermedad pero la madre jamás se negó al tratamiento solo que autorizó seguir fuera del hospital por temor de que se vuelva a contagiar de Covid -19

Hace unos meses atrás la menor se contagió , le dijeron que no se acerque durante treinta días hasta que su hija se recuperara con el alta correspondiente. Sin embargo, le negaron el ingreso al hospital.

Susana, manifestó no tener antecedentes ya que es una madre presente y que el padre de la niña “jamás estuvo en la crianza”

Susana se reunirá hoy a las 10 en el Juzgado para obtener respuestas con el fin de que la justicia actue en su favor y volver a reencontrarse con su hija.