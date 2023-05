Una familia vegana amenazó a un vecino porque cocinó carne sin cerrar las ventanas

La mujer aseguró que el olor “los hace sentir enfermos”. Como represalia, quien recibió la advertencia hizo un asado con sus amigos.

Una mujer amenazó a su vecino luego de que ignorara los pedidos que ella le hizo, varias veces y con mucha amabilidad, para que cerrara las ventanas cuando cocinaba carne. El caso se viralizó en Facebook a través de un grupo llamado Hey Perth y generó una gran polémica.

La disputa por el olor de la carne escaló rápidamente en Australia a través de las redes sociales, cuando se viralizaron los reiterados pedidos de una familia hacia su vecino. En varias de las cartas que Sarah, Wayne y sus hijos, le dejaron al hombre que vive al lado de su casa, se puede ver le pedían que cada vez que vaya a cocinar “por favor cerrara la ventana”, ya que al ser todos veganos el olor les producía náuseas.

«Última advertencia», fue el título que utilizó la familia para amenazar a su vecino. (Foto: gentileza LBC)

En su primera carne, “Mensaje importante. Por favor, tómelo en serio”, la mujer expresó su malestar frente al olor que emana la carne. “Hola, vecino, ¿podría cerrar la ventana lateral cuando cocina? Mi familia es vegana (solo comemos alimentos de origen vegetal) y el olor de la carne que cocinás nos hace sentir enfermos y molestos. Apreciaríamos su comprensión. Gracias. Sarah, Wayne y los niños”, escribió Sarah.

Pero, parecer ser que el hombre así como recibió la carta la utilizó para prender el fuego, pues no le hizo caso a la amable petición de su familia vecina. Por lo que recibió una segunda nota: “Expuse mi preocupación por el olor a carne que hacía que mi familia estuviera enferma y molesta, y vas a una parrillada el sábado a la noche invitando a muchas personas, y sabiendo que esto nos afectaría a mí y a mi familia”.

Además, Sarah le hizo saber que había publicado su primera petición en las redes, lo cual la molestó, ya que sintió que “le estaba tomando el pelo”. “Por favor, mantené la ventana cerrada cuando cocinés, de lo contrario, lo voy a denunciar y también lo escracharé redes sociales”, amenazó la mujer en la carta que estaba dentro de un sobre que decía: “Última advertencia”.

La carta completa donde amenaza a su vecino luego de que no le hiciera caso a su primer pedido. (Foto: Gentileza LBC)

Esto generó gran controversia en las redes. Algunos entendieron la posición de la mujer, aunque la mayoría tomó partido por el hombre fanático de la carne: “¿Qué derecho tiene esta horrible mujer? Dudo que su familia esté vomitando o realmente se haya ‘enfermado’ por el olor. Cuando estés cocinando, deberías poder tener las ventanas abiertas”.

“Si no le gusta el olor, tal vez ella debería cerrar las ventanas. No puedes exigirle a la gente así, ¡qué ridículo!”, “Jajaja no podés denunciar lo que hace en su propiedad. Es su derecho a hacer lo que hace dentro de un cierto período de tiempo. Elegís ser vegano para que tu culpa no sea la de ellos”, fueron algunos de los comentarios en contra de Sarah.

Aunque, algunos si entendieron el punto de la mujer y más allá del olor molesto para ella, destacaron que la actitud del vecino de subir a las redes la primera nota estuvo “pésimo”, ya que se estaba burlando de la familia que habían expresado muy bien su disgusto con la situación.