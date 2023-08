Una doctora afirmó que Silvina Luna tiene “un daño irreversible” en sus riñones

Luego del triste pronóstico que dio su hermano Ezequiel, la doctora Mariana Lestelle aseguró que el cuadro de la modelo con sus riñones es irreversible.

En 2010 Silvina decidió someterse a una cirugía con Aníbal Lotocki y sin saber que a partir de ese momento su vida cambiaría para siempre. Los problemas comenzaron a complicarse con el correr de los años y actualmente está pasando una durísima situación en el Hospital Italiano.

«La van a volver a intubar. Lo cierto es que tiene mucha agua en los pulmones. Ya no está reaccionando a los tratamientos. Está con una sonda en terapia. Tiene atrofia muscular y agua en los pulmones. La están alimentando con sonda. El aparato digestivo ya no le está funcionando como debería«, destacó su hermano en diálogo con LAM.

Luego de comunicarse con Ángel de Brito, quien pese a estar de vacaciones le envió los mensaje a Yanina Latorre para que los revelara, la doctora Lestelle habló en profundidad sobre estos problemas que viene atravesando Silvina y que algunos ya son irreversibles.

«Hay cosas que son irreversibles como el daño renal que tiene Silvina, y hay cosas que son reversibles como pueden ser las infecciones. De ese cuadro inicial salió, pero eso no cambió su situación renal y los profesionales del Italiano, si no plantearon un trasplante, es porque no se dieron las condiciones”, empezó destacando.

Entre otras de las cuestiones que resaltó, es la importancia de la familia y lo que deberá hacer junto al equipo médico. Si bien nuevamente volvió a estar en terapia, los próximos días serán elementales para que su cuadro muestre alguna leve mejoría.

“Hay una decisión difícil de tomar y debe ser una decisión ética porque cada vez que uno hace una intervención médica tiene que saber qué y por qué la hace porque va a cambiar las condiciones de vida del paciente. Por eso en todos los hospitales hay comités de ética«, concluyó la profesional.