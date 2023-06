Una comodorense venció el cáncer y festejó en caravana por el centro de la ciudad

Jenni Quevedo tiene 28 años y fue diagnosticada hace 1 año. Hoy tuvo su última quimioterapia y luego celebró junto a su familia y amigos por las calles de la ciudad.

A través de su Facebook, escribió un sentido posteo: «Hace un poco más de 1 año me daban la peor noticia de mi vida. El mundo se me derrumbaba y sentí mucho miedo. Los doctores decían que no me iba a poder curar porque estaba muy avanzado. Pero lo que no saben es quien soy y quien es mi padre celestial. Le pedí a mi Señor que me de las fuerzas para enfrentar.

Mi amor aguantandome todos los días en los peores momentos que pase que solo el sabe, Nico. Y la familia que tengo pfff sin palabras. Como no me van a dar ganas de salir adelante si todos me apoyaron y alentaron desde el minuto uno. Y el principal motivo fue mi hijo y ahí estaba el esperándome. Gracias infinita hoy se termino esta pesadilla. Los amo a todos!! GRACIAAAS DIOOOOS!! Ultimaa quimiooo!! Hoy empieza una nueva vida para mi.»

Por último, les dejó un mensaje a quienes atraviesan esta situación: «QUIERO DECIRLES A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTAN PASANDO POR LO MISMO QUE SE PUEDE!. LA FE MUEVE MONTAÑAS, ES INCREÍBLE!!»