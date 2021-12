Una comodorense es la graduada con el mejor promedio a nivel nacional

Se trata de Martina Fiedorowicz Kowal quien fue reconocida por el Consejo Superior de la Universidad en el Acto de Reconocimiento Académico.

En el marco de la 6° Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, se realizó el Acto de Reconocimiento Académico a los mejores promedios nacionales de las diferentes carreras que se dictan en la institución.

En el caso de Ingeniería Pesquera, el reconocimiento fue para la chubutense Martina Fiedorowicz Kowal quien obtuvo el mejor promedio a nivel nacional.

Martina nació en Comodoro Rivadavia y se formó en la Escuela Provincial N° 704 de Biología Marina de esa ciudad y luego se trasladó a Puerto Madryn a estudiar la carrera, que concluyó en el 2020 en pleno contexto de pandemia. Actualmente, se encuentra desarrollado su beca doctoral CONICET.

En palabras de Martina “el reconocimiento es un premio al esfuerzo de todos estos años. No hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia y los amigos y amigas que acompañaron todos estos años. Es un orgullo representar a la Facultad Regional Chubut y a mi carrera, Ingeniería Pesquera, en un reconocimiento de esta magnitud”.

“Dentro de mi paso por la Facultad tuve la oportunidad de acceder a becas de investigación que me permitieron participar de grupos de investigación de los que hoy en día formo parte como profesional. Esto también despertó mi vocación científica y me llevó a estar realizando hoy un doctorado en Ciencias de la Ingeniería a través de una beca doctoral co-financiada entre el CONICET y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Chubut. Asimismo, durante muchos años fui ayudante alumna de Química General, lo que me permitió comenzar con mi carrera docente y hoy dedicarme también a la docencia”, señaló Fiedorowicz Kowal.

Finalmente, destacó que la UTN “es mi segunda casa. No sólo es la Universidad que elegí para formarme como profesional si no que es la universidad que me acogió muchos años. En particular, los y las docentes, el personal nodocente, y los compañeros y las compañeras de la Facultad Regional Chubut me hicieron sentir acompañada todos estos años, para todos y todas va mi agradecimiento”.