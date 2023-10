Una actriz de Cris Morena padece una enfermedad y podría quedar parapléjica

Lola Morán, la actriz que participó en series de Cris Morena como «Aliados», compartió su difícil situación de salud y afirmó que su enfermedad no tiene cura. Para comunicarlo, publicó un video en sus redes sociales muy afectada.

«Me diagnosticaron una enfermedad muy rara llamada siringomielia, que es un quiste dentro de la médula espinal», explicó Lola, destacando que no hay cura ni tratamiento para esta condición. «Me sometí a una cirugía en la espalda para detener el avance de la enfermedad», añadió.

Lola brindó más detalles sobre su enfermedad. «Si el quiste sigue creciendo, puede dañar la médula espinal y dejarme parapléjica o cuadripléjica. Es algo muy serio y me causa mucho dolor y síntomas», reveló, admitiendo que le costaba hablar públicamente sobre este tema. «Me resulta difícil compartir esto aquí, siento que es algo muy personal y desalentador, pero seguiré adelante como siempre».

La actriz de «Aliados» afirmó que esta condición le impide realizar actividades en su vida diaria. «No puedo hacer yoga ni pilates, nada. El problema es que tengo dolor las 24 horas del día y no logran aliviarlo. No solo me impide hacer ejercicio, sino que también me limita en mi día a día. Lo peor es sentir dolor constantemente», expresó.

Además, reveló que no puede actuar, lo cual explica su ausencia en el ámbito laboral. «Hace mucho tiempo que no actúo por esta razón. Sin embargo, seguiré buscando una solución para el dolor y trataré de tener la mejor vida posible. Mantengo la esperanza de encontrar alivio y no me rendiré hasta encontrar una solución», afirmó Morán.