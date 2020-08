Un radatilense en la producción de la vacuna contra el coronavirus

Con la noticia de la producción de la vacuna en Argentina, se conocieron detalles en torno a la conformación del equipo que tendrá la responsabilidad de tamaña tarea. Entre los 14 científicos que desarrollarán la vacuna se encuentra Nahuel Carrizo, un joven de Rada Tilly que en diálogo con LU 4 Nacional Patagonia explicó su experiencia.

“Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar y transmitir la esperanza a la gente y aportar a la solución de este problema que nos tiene muy preocupados a todos. Estoy hace dos años trabajando en el laboratorio, ingresé en el último año de mi carrera, destacó la oportunidad que me dieron a mi y mis compañeros

Lo que muchos soñamos es la posibilidad de ayudar en encontrar una cura en el tratamiento de una enfermedad podes estar en este lugar es inesperado para mí pero estoy muy orgulloso de formar parte”.

En cuanto, a su tarea en el laboratorio antes de la pandemia, recordó que su “trabajo antes de que ocurra todo esto, nosotros desarrollábamos tratamiento para gente con cáncer, pero a raíz de que Astra Zeneca nos eligió dimos vuelta la página y nos tenemos que dedicar a full en esto. Queda una etapa de transferencia de tecnología, si bien nos van a dar una receta hay que adaptarla a nuestros equipos y tecnología, tenemos que usar la cabeza y empezar a producir, calculamos que en unos meses podríamos empezar a tener algo tangible”.

Sobre el momento en que se enteraron en que tenían designada tamaña tarea, Nahuel indicó que fue en conjunto con todo el país. “La realidad es que me enteré por el Presidente no estaba escuchando la conferencia de prensa empezaron a llegar mensajes de los compañeros de trabajo diciendo nos están nombrando, nos está nombrando el Presidente. Los directivos fueron los que negociaron con Astra Zeneca una vez que tuvieron la certeza, esto se tenia planificado para la semana que viene, el Presidente lo anticipó”.

Por estos días, indicó Nahuel “el laboratorio está convulsionado, muchos mails, mucha gente que quiere saber como funciona esto nos brindaron su apoyo, la verdad es que estamos todos muy shockeados, tenemos fuerza y esperanza por llevar a cabo este proyecto, tratamos de no obnubilarnos con todo esto. La empresa somos 150 compañeros, de los cuales hay científicos contadores, biotecnólogos. En cuanto a científicos, en mi grupo en producción somos 14 personas de entre 25 a 40 años, con mucha energía estamos muy bien asesorados puedo dar fe de que es un grupo excelente de trabajo”.

Finalmente, Nahuel agradeció a quienes lo apoyaron en el camino para estudiar lo que necesitaba. “En primer lugar a mi familia que fue la que me apoyo y me dio la oportunidad de estudiar lo que yo quería, que me brindo las herramientas para dedicarme al estudio. Haber contado con el apoyo de ellos es muy importante, la educación pública del país, la Escuela 12 y la 718 ahí recibí mucho cariño y apoyo, agradezco a las maestras que escribieron en redes sociales . Y además destacar la educación universitaria que recibí en la UBA. En la famiia y amigos es en lo primero que pienso cuando tengo que afrontar algo”.

A los estudiantes que aún están en duda sobre el camino a seguir, Nahuel los animó a seguir el camino de la ciencia. “Estudien Ciencias, hay muchas instituciones que brindan apoyo a sus estudiantes, la ciencia argentina es muy bien considerada en el mundo, la verdad es que la educación que recibí en la UBA es de excelencia”.

“Un país que tiene ciencia será un país que se desarrolla”, cerró.

La nota: