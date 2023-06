Un programa mexicano causó revuelo en redes tras simular el caso del submarino extraviado 

La búsqueda del Titan, el sumergible que desapareció durante una expedición a los restos del Titanic, se acercaba este jueves al límite de 96 horas que se estimaba les duraría el oxígeno.

Los cambios en Venga La Alegría han estado acompañados de risas, críticas y polémicas, pues una reciente actividad para informar y comentar sobre la pérdida del submarino Titan, de cual aún no hay señal alguna desde que se reportó su extravío el pasado lunes 19 de junio, los ha puesto de nueva cuenta en el ojo del huracán y en esta ocasión no por algún tipo de cambio, sino por la forma tan particular en la que decidieron abordar el tema.

Ricardo Casares, Sergio Sepúlveda, Mauricio Barcelata, Jimena Longoria y Luz Elena González formaron parte de la polémica actividad que no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, pues bajo un recreación de espacio con cinta adhesiva se acomodaron los famosos recreados las posibles posiciones que los 5 tripulantes aún no localizados podrían haber estado experimentando.

En medio de risas, memes virales o incluso reclamos los conductores nuevos y antiguos del matutino de TV Azteca han tenido que enfrentar las consecuencias que su recreación ha tenido en redes sociales, pues los televidentes y miles de internautas no han dado tregua a lo ocurrido el pasado miércoles 21 de junio del 2023 en televisión nacional.

Sergio Sepúlveda es señalado como el responsable del bochornoso momento

Conocido por el programa Difícil De Creer, el conductor que es uno de los más antiguos en el matutino que le hace competencia directa a Televisa, Sin embargo, se ha caracterizado por tener contenido especial con temáticas de mucha más investigación y seriedad. Algo por lo que más de uno especula que la idea de las cintas adhesivas fue suya, recibiendo duras críticas.

“Es un tema muy serio, se habla de la posible muerte de 5 personas y una tragedia más en el intento del ser humano por conocer más allá de lo que los ojos pueden ver a simple vista”. “Esto fue idea de Sergio y queda más que claro que tanto poder que la producción le ha dado en el programa se ve reflejado en este tipo de tonterías que no tuvo ni pies ni cabeza y que nos vuelve a poner en la vergüenza internacional de la televisión”. “Primero lo ocurrido con la entrevista de la película de La Sirenita y ahora esta tontería que más allá de dar risa y ser meme como muchos lo han tomado, a mí me da pena ajena y mucha vergüenza de que esto sea el referente de televisión en el extranjero”, reaccionaron.

Titan, lejos de ser encontrado con éxito

La búsqueda del Titan, el sumergible que desapareció durante una expedición a los restos del Titanic, se acercaba el jueves al límite de 96 horas que se estimaba duraría el aire respirable en la embarcación, un momento clave en los intensos esfuerzos para salvar a las cinco personas que había a bordo.

Según los expertos, en esta fase los robots teledirigidos que suelen utilizarse para la exploración submarina serán fundamentales para cualquier esperanza de encontrar el Titan. Diseñados para explorar el fondo marino en tiempo real, los ROV están equipados con cámaras y se desplazan a profundidades que muchos otros buques no pueden alcanzar.

El buque lleva a bordo el Víctor 6000, un robot submarino no tripulado y teledirigido que puede alcanzar profundidades de 6.000 metros y que llegará a los restos del Titanic, a 4.000 metros, unas dos horas después de entrar en el agua.

El sumergible Titan, operado por OceanGate Expeditions para explorar los restos del hundido SS Titanic frente a la costa de Terranova, realiza una inmersión en una fotografía sin fecha. OceanGate Expeditions/Handout vía REUTERS

El vehículo dispone de brazos que pueden cortar cables o desalojar una embarcación atrapada o encallada, pero no tiene capacidad para levantar el sumergible por sí solo.