Un pliego tan complicado como su protagonista

El gobernador Mariano Arcioni volvió a elegir a gente de afuera, como lo hizo con el ahora ministro coordinador Andrés Meiszner, para ocupar un cargo de tan alta jerarquía como es ser presidente del Banco Chubut.

Apenas se conoció su designación, se dejó constancia en está página, que la no residencia en Chubut no es un obstáculo, ya que no forma parte de los requisitos exigibles, pero hasta el momento muy poco ha hecho Alvaredo para demostrar por qué puede ocupar ese cargo. Más bien hizo todo lo contrario.

El presidente designado ya arrancó con el pie izquierdo cuando llegó en un momento álgido de la pandemia y, pese a provenir de un lugar complicado como es el AMBA, dijo contar con un certificado que no tenía coronavirus. Ese “comprobante” jamás fue mostrado, sin embargo Alvaredo no realizó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Acto seguido, el elegido por el gobernador, por recomendación de Sergio Massa y Miguel Peirano, en la primer reunión de directorio, casi se agarró a trompadas con el representante de la Asociación Bancaria en el directorio del Banco Chubut, Rubén Despó. Este hecho motivó que el gremio bancario se declare en alerta y movilización.

Casi en sintonía con este encontronazo, que movió a la bancaria a definir el accionar de Alvaredo como el de un patotero de esquina más que como presidente del Banco, el presidente propuesto chocó contra un guanaco en la ruta 25, cerca de Las Plumas. Hecho que trajo al recuerdo cuando, en Mendoza, el economista agredió a dos mujeres policías que querían hacerle el control de alcoholemia tras un accidente.

En cuarentena

Alvaredo trata, de una manera particular, de conseguir votos para que su pliego sea aprobado por la Legislatura, y así organizó –en plena cuarentena- un asado para convencer de sus dotes para el cargo a diputados, tanto oficialistas, como Roddy Ingram como de la oposición, como lo es el titular del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni. Esta claro que no se trataba de una reunión técnica, sino de una negociación para conseguir los tres votos de la bancada opositora para aprobar la designación.

La situación ya era descabellada pero terminó siendo otro punto negro para Alvaredo cuando esta reunión anticuarentena fue denunciada por un vecino de Playa Unión, y tras constatación policial se abrió una causa en el Juzgado Federal. En el valle la situación generó más rechazo porque, en la cara, los vecinos se dieron cuenta que el aislamiento no es para todos.

En ese asado que no llegó a cocinarse, dicen que se habría cerrado el acuerdo para que el ex fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, que estuvo involucrado en la causa Embrujo, sea su asesor personal. El ingreso del abogado al Banco ya fue intentado por el ex presidente Julio Ramírez, que encontró una fuerte oposición en el sindicato, quienes recordaron –precisamente- la vinculación del candidato con la causa emblema de la corrupción en Chubut

Donde está

Luego de toda esta situación, y volviendo a hacer de las suyas, en plena cuarentena Alvaredo habría viajado ahora Buenos Aires, es la conclusión a la que se arriba porque hace 48 horas que nadie sabe de su paradero. Todo parece indicar que su gerente general, Gustavo González, también viajó a Buenos Aires, y posiblemente en el avión provincial. A su regreso ¿se les hará hacer cuarentena o nuevamente se olvidará de tan necesario protocolo?

Los bancarios, que también están preocupados por el traslado diario de los empleados de Trelew, hoy foco de coronavirus en Chubut, a Rawson, ya dejaron trascender que si el lunes el presidente designado aparece, realizarán acciones para que se retire, ya que primero debería cumplimentar todos los requisitos que establece la cuarentena.

En el Ejecutivo está preocupados por la ausencia, aunque extraoficialmente indican que fue a la Capital para llevar adelante gestiones ante el Banco Central de la República Argentina, cosa que no está asentada en ningún lado y que, si asi fuera, debió haber sido comunicada.

El gobernador Mariano Arcioni es el más preocupado porque promovió este nombre, que sigue sin tener el respaldo necesario en la Legislatura, y porque el mismo protagonista señaló que “sino me aprueban el pliego como presidente, me voy de la provincia” ¿Ya se habrá ido?

Este es alguno de los problemas que genera traer a gente de afuera, y más en pandemia.