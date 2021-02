Un nuevo positivo de Menna alteró el Congreso

El diputado nacional Gustavo Menna de Juntos por el Cambio vivió ayer una situación muy particular que alteró el funcionamiento y la sesión de la Cámara, en la que se iba a tratar, finalmente se aprobó, el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública.

A dos semanas de su positivo, a través del test de saliva que se aplica por el protocolo de sesiones virtuales, al diputado le dio positivo, hecho que generó revuelo en sus colegas, con quienes había tenido reuniones de bloque o de comisión.

El positivo fue positivo porque el el virus no se negativiza al PCR pero no contagia. Los especialistas señalaron a La Posta Comodorense que se puede estar meses con positivo con baja carga viral y no contagiar

Esto generó un pequeño debate, con varios diputados retirándose del recinto, sobre si había que seguir sesionando o incluso promover la vacunación de legisladores como trabajadores escenciales.

A dos semanas de tener el alta, volví a dar positivo de COVID, a través del test de saliva que se hace por el protocolo de sesiones virtuales. Para corroborar el diagnóstico me realicé un segundo test, de antígenos, pero esta vez dio negativo. >> pic.twitter.com/vZYPIeGrcV — Gustavo Menna (@gustamenna) February 11, 2021

Agradezco a Ludmila Torres y Cristina Molina del Plan Detectar de la CABA, y a la coordinadora Cristina Deisernia por la pronta realización del testeo. — Gustavo Menna (@gustamenna) February 11, 2021

Luego de un hisopado, que le dio negativo, el diputado participó de la sesión donde fijó la postura sobre el proyecto, que finalmente fue aprobado con el respaldo de 233 votos que fueron aportados por el del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, el Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal, en tanto que los dos monobloques de izquierda rechazaron la propuesta.