Un joven falleció en Rawson, tras recibir una profunda puñalada

Se trata de Alejandro Quiñelaf quien recibió una estocada fatal de arma blanca que le atravesó el corazón y el pulmón, imposible sobrevivir. El difunto alcanzó a decir “me la dio muñeco”. El responsable del homicidio, según la acusación, es Rubén Portillo, alias “somu”. Ayer, tras varias entrevistas a testigos, conforme la investigación, la policía, a pedido de la Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gómez, realizo varios allanamientos seguidos de la detención de Rubén Portillo, un hombre en situación de calle que fue sorprendido en una obra en construcción de Rawson.

La jueza de garantías, Karina Breckle en la audiencia de control de detenidos, dispuso la apertura de investigación por el plazo de seis meses y la prisión preventiva por 30 días para Portillo, en un hecho ocurrido el pasado miércoles por la noche en un domicilio del barrio Gregorio Mayo de Rawson.

La gravedad del delito

La medida de prisión preventiva durante la investigación, fue solicitada por la fiscal general Florencia Gómez, teniendo en cuenta la falta de arraigo del presunto autor del crimen sumado al riesgo de fuga, si se tiene en cuenta la pena que le podría caber en caso de ser hallado culpable del delito de homicidio simple que prevé una pena que va de los 8 a los 25 años de prisión.

El hecho se produjo en el exterior de la vivienda localizada en la calle Córdoba 690 del barrio Gregorio Mayo, cuando víctima y victimario, junto a otros dos hombres, se habían reunido para presenciar un partido de fútbol por televisión. En el entretiempo, Quiñilaf y Portillo salieron al exterior de la casa. Fue en esa circunstancia en las que Portillo le asestó una profunda puñalada en el pectoral izquierdo que le afectó seriamente el corazón y uno de los pulmones. Quiñilaf alcanzo a ingresar a la vivienda y balbucear “me la dio muñeco”, para luego salir y caer boca arriba en el patio del frente de la casa. Los presentes en el lugar pidieron el apoyo de vecinos y trasladaron a Quiñilaf al Hospital Santa Teresita en un vehículo Peugeot 206. Minutos después falleció.

Puñalada mortal

La causa de su muerte fue la de un shock hipovolémico, provocado por lesión cardíaca producida por un arma blanca. “El arma utilizada le atravesó el corazón de lado a lado, le perforó el pulmón izquierdo, llegando casi a la zona de la espalda. Es decir, que era imposible que la víctima sobreviviera ante semejante profundidad en la estocada causada por su agresor, sumado a la gran cantidad de sangre que perdió a raíz de ese puntazo”, se indicó al momento de la descripción del hecho en la audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada en la Oficina Judicial de Rawson.

La fiscal general Gómez estuvo acompañada por la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo, mientras que Portillo fue asistido por el defensor Miguel Ángel Moyano y Miguel Lugo.

Aún restan medidas de investigación por realizar, aunque ya se tomaron las medidas más urgentes y necesarias, como una inspección ocular en el lugar del hecho, secuestro de ropas y testimonios de los presentes en esa reunión.

La defensa del imputado

El defensor Miguel Angel Moyano, por su parte, indicó que respecto de la autoría “son todas conjeturas” y que “no existen testigos directos ni filmaciones de la acción” que describieron los fiscales.

Para arribar a esa conclusión, se basó en los testimonios de las otras personas que se encontraban presente en el momento previo y a posteriori del incidente que terminó con la vida de Quiñilaf. Incluso destacó que la descripción corporal realizada por los acusadores no coincide con la realidad en cuanto al imputado, presente en la audiencia. Tras destacar que “la prisión preventiva debe ser la excepción” y no la regla. Moyano se opuso a la prisión preventiva en contra de Portillo. La fiscal general Gómez insistió con la prisión preventiva por el momento hasta tanto se avance con la investigación, se chequeen cámaras de seguridad y se analicen pruebas de ADN.

La resolución de la jueza Breckle

En su resolución, la jueza Breckle (foto) dijo que “el Ministerio Público Fiscal no habló del hallazgo del cuchillo, ni de manchas hemáticas, filmaciones de cámaras en la vía pública, indicios en un celular y no sabemos incluso si el imputado usa alguno. Pero sí hay elementos mínimos que suponen una posible su autoría. Hay un testigo que dice que salieron juntos de la casa. Pero se requieren más elementos de convicción. Voy a dictar la prisión preventiva por la falta de arraigo y no tiene domicilio fijo, vive en distintas obras, por lo que existe la posibilidad de fuga. Además, el delito de homicidio es uno de los más graves, con una pena mínima de 8 años. Por eso ordeno la prisión preventiva por el plazo de un mes, tiempo en el que el Ministerio Público Fiscal deberá disponer de pruebas de mayor convicción”.