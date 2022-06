Un hermoso poema para la bandera

“No me gusta que nos acordemos de la bandera solo en los mundiales”

Miguel Ángel Ortiz, periodista y poeta, relató a LU4 el significado del Día de la bandera y el poema que al símbolo patrio.

“Este poema lo escribí en 2016 y como docente me tocaban los actos del colegio en el oeste de la provincia de Córdoba, un día hice el discurso y me terminó saliendo el poema”, recordó.

“Una colega me había dicho que la primera de Manuel Bandera era tejida, pero leí que no fue así, aunque me gustó la idea de lo tejido y por una mujer; desarrollando la idea de lo tejido punto por punto entre todos”, agregó.

El poema por su autor

Luego señaló que “Estamos en tiempo de globalización donde parece que la Patria fuera un concepto antiguo o un concepto dirigido por cierta ideología que en algún momento tuvo nuestro país. Es verdad que la cultura global no se compadece de las fronteras y eso en parte es bueno, pero no me gusta que nos acordemos de la bandera solo en los mundiales o que nos terminemos peleando entre hermanos”.

Ortiz explicó que “La bandera nace en el los tiempos de guerra para no matarse entre hermanos y del mismo bando, por eso embanderarse significa el concepto de somos y estamos juntos con una misma esencia. Por más que estoy en contra de la guerra, el concepto de Patria me sigue pareciendo importante y vital para la unión de los argentinos”.

Finalmente señaló que “Mi bandera personal es la difusión de la lectura, de la poesía y con una opción con lo que es lo local y regional, incluyendo la cuestión de género y los derechos de la mujer”.

El poema por Maguie Quinteros