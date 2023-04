Un docente fue condenado por abuso sexual hacia dos alumnas

Fiscalía pidió 4 años y nueve meses de prisión efectiva. La defensa solicitó el mínimo de tres años y de ejecución condicional.

La jueza Mirta del Valle Moreno escuchó a las partes debatir sobre la pena a imponer a un docente de Trelew condenado recientemente por abuso sexual agravado y dará a conocer su resolución el próximo viernes 21 de abril.

Durante la jornada del viernes 14 de abril de 2023, se llevó a cabo en la sala de audiencias del tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, la audiencia de cesura de pena, en el marco de un juicio oral por el que fue condenado un docente de la ex ENET, por el delito de abuso sexual simple, agravado por ser cometido por encargado de la educación, dos hechos en concurso real, imputable a título de autor.

Pedido fiscal

En su alocución el fiscal general Fabián Moyano describió los elementos objetivos y subjetivos de su petición como la autoría, la naturaleza del delito de abuso sexual simple que se agrava en el caso de uno de los hechos, por la sugerencia del docente para “arreglar la baja nota” de la estudiante, y en el otro hecho, por la intimidación que ejercía sobre la otra estudiante, luego de haber abusado de la víctima, y sobre la madre -vía carta documento- para que retire la denuncia efectuada. Asimismo, el fiscal general tuvo en cuenta, para pedir mayor pena que la estipulada por ley, la extensión del número de víctimas que en este caso han sido dos. Luego reparó sobre el perfil del condenado, en cuanto a su nivel de educación por cuanto esa circunstancia le permitía conocer con más facilidad la criminalidad de los actos que cometió, pudiendo evitarlos.

Finalmente, también describió como agravante, la asimetría en cuanto a la edad del condenado y las víctimas. De acuerdo a ello, solicitó una pena de prisión efectiva de cuatro años y nueve meses, más la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia y, asimismo, la continuidad de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, teniendo en cuenta que el pedido de prisión no es condicional, sumado al hecho de que el imputado no se presentó a la audiencia fijada anteriormente, lo que entendió como riesgo procesal de fuga.

Postura de la defensa

A su turno, el defensor particular, Gastón Bordier, se opuso a los años de prisión solicitados por el MPF negando los agravantes descriptos por el fiscal. En primer término, expuso que su defendido no era docente de una de las víctimas durante el año 2015. También sobre la figura del delito por el que fue condenado, lo que implica un agravante por el que solicitó no se aplique un doble agravante. Además de ello y como atenuante, informó que su defendido no cuenta con antecedentes penales condenatorios, por lo que solicitó el mínimo de tres años y de ejecución condicional.

En cuanto a la medida de coerción de prisión preventiva que se dispuso sobre su asistido por no concurrir a la audiencia fijada, el letrado asumió como propio el yerro, por la confusión sobre el horario al que debían asistir, deslindando a su representado sobre esa responsabilidad y solicitando, de esa manera, que no sea perjudicado su cliente por esa circunstancia. El abogado pidió disculpas a las partes por las consecuencias que su equivocación produjo. De acuerdo a la explicación vertida solicitó que se deje sin efecto la prisión preventiva, reiterando su exclusiva responsabilidad por la ausencia a la audiencia, sin que se tenga como intención de fuga de su cliente.

El docente condenado habló

El acusado tomó la palabra declarándose inocente de los hechos, por los cuales fue condenado, desconociendo los motivos por el que las víctimas y sus padres lo han inculpado. Luego describió su trayectoria como alumno y docente del establecimiento educativo.

Finalmente, la magistrada adelantó a las partes, que su sentencia la dará a conocer en el plazo legal de cinco días hábiles, es decir, el próximo viernes 21 de abril a las 12 horas.

Respecto a la medida de coerción la magistrada resolvió mantener la prisión preventiva solicitada por el MPF entendiendo que el riesgo procesal de fuga está vigente que pone en peligro la continuidad del debate, resaltando que desde la jurisdicción se libraron ordenes de allanamiento, rebeldías y capturas producto de la incompetencia injustificada. En cuanto a la explicación que diera el letrado sobre la ausencia, la magistrada describió que la conducta asumida por esa parte sí repercute sobre la situación procesal del condenado por cuanto no se evidenció un sometimiento voluntario a lo dispuesto. Entendió que con esa actitud no hay compromiso de acatamiento de una sentencia a dictarse.

Tribunal revisor

Al concluir la audiencia y en virtud de la prisión preventiva dictada, el defensor Gastón Bordier solicitó que esa medida sea revisada por otro tribunal y para ello se fijó una audiencia durante la misma jornada, en la que intervino un tribunal revisor integrado por los jueces Carolina Marín y Gustavo Castro.

Luego de escuchar los fundamentos de las partes el tribunal revisor confirmó la resolución de la jueza Mirta del Valle Moreno, de modo que quedó firme la prisión preventiva hasta el día de la lectura de sentencia, el próximo viernes 21 de abril.