Un DNU de 10 puntos para frenar el brote de coronavirus

Este martes, el gobernador Arcioni encabezó una videoconferencia del Comité de Emergencia Provincial con los mandatarios municipales de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Madryn, además del vicegobernador Sastre, para definir los puntos principales del DNU que se publicará con el fin de contener el avance de un nuevo brote en las distintas localidades.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este martes una videoconferencia del Comité de Emergencia Provincial con intendentes, para consensuar las principales medidas preventivas contenidas en un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitirá desde el Ejecutivo en las próximas horas, en virtud de la aparición de los casos en diferentes localidades de la provincia.

Del otro lado, asistieron de manera remota el vicegobernador de la Provincia, Ricardo Sastre; los intendentes de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; de Rada Tilly, Luis Emilio Juncos.

Luego de la videoconferencia, el ministro de Salud, Fabián Puratich, explicó que “dada la situación epidemiológica actual de la provincia, se decidió elaborar un nuevo DNU con nuevas medidas a tomar para tratar de contener la velocidad propagación del virus”, y agregó que “son muy pocos días los días de duplicación, son 12 días y tenemos aumentar esta cantidad”.

“Para eso, a partir de la conversación, se han tenido que tomar nuevas medidas de común acuerdo con las ciudades donde, hoy por hoy, hay circulación viral y donde tenemos más riesgo de que haya nuevos contagios”, indicó.

Medidas consensuadas

“Sabemos que tanto el humor social como el cansancio que tiene la sociedad después de cinco meses de cuarentena, hacen que sea muy difícil volver a hablar de fases. Lo que se busca es tomar medidas consensuadas que disminuyan la circulación, de acuerdo, también, a las necesidades sociales y económicas de cada una de las comunidades”, sostuvo el funcionario provincial.

Seguidamente, Puratich explicó que “la ciudad que tiene mayor cantidad de casos es Comodoro Rivadavia, donde la aparición de casos sigue constante durante un tiempo prolongado”, y recordó que en esta ciudad “cuando empezó el brote estábamos en tiempos ubicados en una duplicación de casos de alrededor de 35, 36 días y, como mencioné, ahora estamos en 12 días, lo cual hace que sea el lugar donde tenemos nuestros objetivos más centrados. A su vez, en Puerto Madryn actuamos preventivamente ante esta aparición de casos, para poder bloquear lo más rápidamente la propagación de enfermedad”.

Los 10 puntos del DNU

“Hemos consensuado un plan de diez puntos que van a figurar en el DNU”, sostuvo Puratich, quien enumeró que “el primero es la restricción de la circulación entre Trelew y Puerto Madryn, con la suspensión del servicio público de transporte interurbano entre ambas ciudades, como medida conjunta de protección en una y de contención de brotes en la otra”, precisó el ministro de Salud.

Con respecto a los empleados públicos, Puratich remarcó que “vamos a seguir con las guardias mínimas y los que van a estar exceptuados van a ser ministros, subsecretarios, directores generales y directores provinciales; el resto trabajará por sistema de la oficina en casa o ‘home office’, vamos a dejarlo asentado en el decreto para que el trabajador tenga la cobertura y sea el Estado el responsable de esa cobertura”.

“Por otra parte, con respecto al horario comercial, hemos llegado a un consenso que sea hasta las 20.30 horas en todas las localidades de la provincia”, y agregó que “en cuanto a los restaurantes en particular, no otras casas de comidas, van a trabajar de lunes a jueves a las 23 horas, en tanto viernes, sábado y domingo hasta las 0 horas. Va a haber un estricto cumplimiento de hacer con turno previamente sacados por los clientes y no se va a poder concurrir si no se tiene turno previo. También los gimnasios son con turnos registrados, a fin de que no haya desborde de personas en los locales”, precisó.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria contó que “se suspende por catorce días la habilitación de nuevas actividades, se va a recordar la prohibición de deportes de contacto, grupales, que ya se encuentran prohibidos por decreto nacional y provincial, donde se va actuar con los controles y las clausuras correspondientes para quienes incumplan con estas normas”.

“Se va a dictar la obligatoriedad del uso del tapabocas y nariz en toda la provincia, en todos los ámbitos, con un sistema sancionatorio que va a depender de cada uno de los municipios. Y el transporte urbano va a seguir funcionando pero cumpliendo estrictamente los protocolos, aunque volviendo al 50% de la ocupación de las unidades”, continuó el ministro de Salud. Y concluyó que además “a pedido del intendente de Madryn se está evaluando el cierre de las salas de juego por 14 días”.