Un concejal fue criticado por tener la remera rota y la respuesta fue contundente

Buenos Aires. A través de las redes sociales, Juanjo Castro, Concejal del Frente de Todos y presidente del Partido Justicialista San Miguel fue criticado tras haber sido fotografiado entregando suministros a una vecina de la localidad mencionada por una rotura en su remera.

La imagen circuló en las redes y remarcaron con un encuadre el lugar de la rotura. La fotografía fue compartida por Castro y respondió: «Me critican por que tengo la remera rota y la destacan con un círculo. Me importan nada los que critican. Vengo del barrio, orgullosamente de un barrio y soy feliz como soy, no tengo que fingir ser otra cosa. A los críticones, opinadores y trolls, les deseo que Dios los bendiga» finalizó.

— Juanjo Castro (@juanjo_castro) December 27, 2022