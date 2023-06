Un chico que quedó encerrado en una terraza y tomó una decisión desesperada: “Casi muero”

El joven había subido para ver cómo se veía su barrio desde arriba. Pero alguien cerró la puerta con un pasador sin saber que él se encontraba afuera.

Un joven subió a la terraza sin saber que iba a quedar encerrado durante un largo tiempo y en uno de los días más fríos del año. Cuando se dio cuenta que no podía salir, buscó alternativas para poder reingresar al edificio. Al no tener muchas opciones, tomó una drástica decisión. Todo quedó registrado en TikTok.

Santiago quiso conocer más acerca del nuevo lugar donde iba a vivir. El chico se había mudado hace poco y no tenía mucho conocimiento sobre las instalaciones del lugar. Aprovechó el sol de una fría mañana para ver cómo era la terraza y mientras estaba ahí, alguien cerró con el pasador de la puerta y no notó que él estaba ahí.

Santiago subió a la terraza y le trabaron la puerta. Quedó encerrado y tuvo que tomar una drástica decisión. (Captura: TikTok/@santiago.grt)

Bajo el usuario @santiago.grt, mostró lo que le pasó en las últimas horas. Cuando quiso bajar de nuevo a su departamento, no pudo abrir la puerta y empezó a desesperarse. Tocó el vidrio pero nadie contestaba. Fue hacia la otra salida pero también estaba trabada. “No quiero gritar pero si no viene nadie en 5 minutos, voy a tener que hacerlo”, avisó.

Santiago no podía creer su mala suerte y empezó a insultar. De la impotencia, se sentó en una esquina de la terraza y siguió pensando en cómo salir de ahí. “Grité un poco pero nadie contestó”, acotó. Vio una pequeña ventana pero se dio cuenta que no pasaba y volvió a frustrarse.

El chico buscó alternativas y encontró un ventanal que daba a las escaleras, pero casi termina de la peor manera. (Captura: TikTok/@santiago.grt)

Sin embargo, después de varios minutos, vio un ventanal corredizo del cual no se había percatado. Intentó empujarlo pero no se movía. Cuando quiso correrlo, se abrió y no lo podía creer. Lo difícil fue salir por ese lugar ya que daba directamente a las escaleras y estaba a gran altura. Tomó coraje y saltó, aunque casi termina de la peor manera.

Una vez adentro, explicó que una señora había subido y lo dejó encerrado. Lo llamativo fue que, según él, ella lo había visto a través del vidrio porque estaba frente a la puerta. Entre las dos publicaciones hubo casi 190 mil reproducciones y más de 2 mil 400 ‘me gusta’. “Casi muero”, escribió en la descripción de la publicación.