Un bebé de más de 7 kilos de peso rompió récord en Brasil

Angerson dos Santos es el nombre del recién nacido que midió 59 centímetros y pesó 7,328 kilos. Dos Santos se convirtió en el bebé más grande del estado de Amazonas, en Brasil.

Actualmente se encuentra estable, con hidratación endovenosa, además de monitoreo cardíaco continuo.

Su madre Cleidiane Santos dos Santos, de 27 años de edad. Dio a luz el 18 de enero de 2023 en el Hospital Padre Colombo de Parintins, en Brasil.

La madre tiene cinco hijos más y se mostró sorprendida por el tamaño del recién nacido: “Pensé que serían cuatro kilos, pero resultaron ser siete kilos. Quiero agradecer al equipo del Hospital Padre Colombo, que desde que llegué aquí me están dando fuerzas y tratándome muy bien. Si no fuera por ellos no sé qué pasaría, les agradezco a cada uno”, dijo al diario O’Globo.

Cortesía OGlobo

Colecta de ropa

“Es una situación rara que también nos terminó sorprendiendo, porque imaginábamos un bebé que pesaba alrededor de seis kilos, según la ecografía, pero aún así superó esa expectativa”, dijo la obstetra que atendió la cesárea, Artemisia Pessoa.

La doctora agregó que el bebé está recibiendo asistencia intensiva por parte del equipo de neonatología, que se encarga de su cuidado.

“Solo nos queda alegría, satisfacción y agradecimiento por todo lo que salió bien en este caso”, manifestó Pessoa al diario O’ Globo.

El hospital inició una colecta para ayudar a la familia, ya que prácticamente nada de lo que tenían comprado le queda bien al niño. Además de dinero, buscan donaciones de pañales talla extra grande y ropa de bebé entre 9 meses y 1 año.

Pixabay / Referencial

Récord anterior

El pequeño gran Angerson batió de este modo el anterior récord del estado de Amazonas, establecido por Pedro Aluizio, quien nació en Parintins en 2014 con un peso de 6,74 kilos y 57 centímetros.

Anteriormente, el récord estaba en manos de un bebé nacido en el municipio en 2011, quien pesó 6,12 kilos y midió 56 centímetros.

Aunque el caso de Angerson es bastante asombroso, está lejos de llegar al récord mundial Guinness: el 19 de enero de 1879 una mujer canadiense llamada Anna Bates dio a luz a un niño que pesó 9,98 kg y midió 71,12 cm.

Al parecer, Anna perdió unos seis litros de líquido cuando rompió bolsa. Luego los padres aprovecharon el tamaño del bebé y viajaron por todo el país formando parte de compañías de circo.