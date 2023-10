Ulacia: “Ni saqueadores, ni patoteros, ni fachos; vamos al Congreso Nacional con luchadores”

Martín Ulacia, candidato a diputado nacional por Chubut del Frente de Izquierda-Unidad, señaló a LU4 que “Ayer hicimos un cierre de campaña con una actividad callejera repartiendo boletas y terminando después de una amplia recorrida por toda la provincia”.

El candidato remarcó que “Nosotros decimos “Ni saqueadores, ni patoteros, ni fachos; vamos al Congreso Nacional con luchadores”. Así nos referimos con estas adjetivaciones a Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza respectivamente”.

“Es una lástima que no se haya podido hacer el debate que se iba a concretar en Esquel, porque es una de las pocas oportunidades donde la izquierda puede hacer las propuestas en igualdad de condiciones y hubo candidatos que arrugaron”, agregó.

Para Ulacia “Todo esta corrido a la derecha. Treffinger no hablo, pero discusión entre Ávila y Glinski se basó entre ver quién beneficia más a las petroleras y les bajan las retenciones a las exportaciones, mientras hay un 40% de pobreza en Trelew”.

Por último indicó que “No hemos tenido una buena elección en las PASO, pero ahora me parece que se abre un terreno muy desafiante para la izquierda porque hay un sector de centro izquierda que esta en colapso y hay un sector de ultraderecha; pero los de izquierda vamos a estar siempre del mismo lado, del lado de los trabajadores y los luchadores”.