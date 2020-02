UDA también está de paro pero acatará la conciliación obligatoria

En cuanto la postura que adoptará UDA ante la conciliación dictada por la Secretaría de Trabajo, señaló que “Cuando el gobierno nos notifique de la conciliación obligatoria, UDA la va a acatar y nos vamos a sentar a dialogar para resolver las problemáticas que estamos teniendo en la provincia”.

Para el referente docente, “el paro se desarrolle y este enmarcado por legalidad que le dan los incumplimientos que aún tiene el gobierno, porque no nos olvidemos que se trata de una cuestión salarial que esta fuera de tiempo o que se han liquidado mal las cláusulas gatillo adeudadas. No hay que dejar de considerar que las escuelas de ciclo especial en ruralidad aún están muchas sin iniciar las clases porque no tienen el servicio de transporte garantizado y que muchas escuelas no están en condiciones edilicias para el inicio”.

Mostrando una postura conciliatoria para encontrar soluciones, Ozuna manifestó que “hay privilegiar el diálogo y hay que seguir sentándose con el gobierno para arribar a una solución y desde el momento que dicten la conciliación obligatoria vamos a ir sentarnos para seguir dialogando. Creo que los docentes no queremos estar siempre con un ámbito combativo fuera de las aulas porque nos formamos para estar dentro de las aulas enseñando. Nosotros queremos pero hay que demostrar algo desde el otro lado”.